- Un chauffeur de taxi de 71 ans aurait été agressé par la police en Allemagne, ce qui l'aurait obligé à être hospitalisé.

Fêteurs causant des troubles à Majorque ne sont pas un phénomène nouveau, mais des rapports récents suggèrent que des officiers de police d'Essen ont agressé un chauffeur de taxi local. Le chauffeur a été hospitalisé suite à l'attaque, qui s'est produite tôt le mardi matin. Quatre individus, présumés être Allemands, ont été temporairement arrêtés par les autorités espagnoles peu après l'incident. Les autorités d'Essen enquêtent maintenant pour savoir si les suspects viennent réellement de cette ville. "Nous sommes au courant de la situation", a confirmé un porte-parole de l'agence de presse DPA, reconnaissant la possibilité d'une implication allemande.

Selon des sources dignes de confiance, au moins deux des personnes arrêtées sont des visiteurs privés d'Essen. Previously, the "Rheinische Post" had reported this information. L'offense présumée du chauffeur, selon la police espagnole, était la perte d'un téléphone portable, revendiqué par les agresseurs mais absent du taxi. Les suspects ont maintenant rejoint leur pays d'origine.

Le chauffeur de taxi décrit une expérience de mort imminente

"Je croyais vraiment qu'ils allaient me tuer", a raconté le chauffeur de taxi José María P. à "Mallorca Zeitung", exprimant son choc d'avoir survécu à l'attaque. Il a été laissé avec un bras fracturé, deux côtes cassées, des yeux au beurre noir, des blessures diverses et de nombreux bleus. L'agression a eu lieu à l'hôpital de Palma.

L'incident a également été mentionné dans "Mallorca Magazin" et d'autres médias locaux, ainsi que sur la chaîne de télévision nationale espagnole RTVE. La police des îles Baléares enquête sur l'affaire, qui pourrait avoir des conséquences graves pour les Allemands. Le fils de la victime a déclaré à la télévision que son père pourrait perdre un œil parmi d'autres blessures. La loi espagnole prévoit des peines de prison de trois à six ans pour coups et blessures graves.

L'incident a commencé à Ballermann

José María a affirmé que trois des quatre suspects étaient montés dans son taxi sur Schinkenstraße, le quartier chaud de Ballermann, en demandant un transport jusqu'à leur hôtel central. "Deux d'entre eux étaient complètement ivres", a-t-il ajouté. Les quatre individus restants ont pris un autre taxi, dans un véhicule différent.

À l'arrivée, une dispute a éclaté, selon la police et le chauffeur. Un Allemand avait perdu son téléphone et accusait le chauffeur de taxi de vol. Au début, il n'y avait pas de problèmes. "Ils ont partagé équitablement la course et ont donné un pourboire généreux. J'ai même aidé à sortir les passagers ivres", a déclaré le chauffeur aux reporters depuis son lit d'hôpital. Cependant, après avoir découvert son téléphone manquant, le conflit a empiré.

"Trois autres individus sont sortis de l'hôtel. Nous avons retourné le taxi et avons cherché le téléphone", a regretté José María. Malgré leurs efforts infructueux, il a été soumis à des attaques brutales.

Des rapports de tentative de corruption

Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel du pays à Petra, à environ 40 kilomètres à l'est de Palma, l'un des Allemands a tenté de corrompre le chauffeur de taxi et les officiers de police avec de l'argent pour abandonner les charges, selon les rapports des médias. Il a été arrêté temporairement pour cette tentative de corruption, suivi de ses compagnons plus tard.

Le téléphone prétendument égaré a été retrouvé plus tard dans la poche d'un ami, selon "Mallorca Zeitung". Selon le fils du chauffeur de taxi, les suspects ont été relâchés sans caution ni conditions, car ils ne présentaient pas de risque de fuite, considérant leur statut d'officiers de police.

"Je ne veux plus les voir sur la plage"

Les répercussions de tels incidents sur la perception non seulement des Allemands mais aussi des touristes étrangers dans toute l'Espagne, y compris Majorque, ont été résumées de manière succincte par le chauffeur de taxi : "J'ai transporté des Allemands pendant 40 ans à Majorque sans aucun problème, même pendant les tours de nuit à Playa de Palma. Les gens me demandaient souvent ce que je pensais des Allemands, et je les couvrais toujours de louanges. Maintenant, je ne veux même plus les voir sur la plage."

Malgré la libération des suspects sans caution ni conditions, la police des îles Baléares continue d'enquêter sur l'agression du chauffeur de taxi José María P., qui s'est produite à Ballermann. Les incidents impliquant des nationaux allemands et l'agression policière contre le chauffeur de taxi ont causé de la tension et de l'inquiétude parmi les autorités locales, qui travaillent à améliorer la sécurité et à traiter toute perception négative envers les touristes étrangers.

