- Un chauffeur de taxi aurait heurté des gens à Cologne.

Un chauffeur de taxi est suspecté d'avoir intentionnellement percuté des piétons à Cologne, blessant au total cinq femmes et un homme. Le quadragénaire de Velbert, âgé de 44 ans, aurait conduit son véhicule à grande vitesse vers des femmes dans la vieille ville de Cologne, blessant deux grièvement et deux leggerement, selon la police et les procureurs. Plus tôt, le taxi est censé avoir gravement blessé une femme de 50 ans à Essen.

Un serveur d'une brasserie voisine a assisté à la scène et a poursuivi le taxi à pied. Le chauffeur de taxi aurait ensuite prétendument tourné vers lui et heurté le serveur de 34 ans avec le rétroviseur, malgré sa tentative de s'écarter, causant des blessures légères. Cependant, le poursuivant a réussi à maîtriser l'homme et à le maintenir jusqu'à l'arrivée de la police.

Les enquêteurs ont initialement écarté la possibilité d'un acte d'amok et d'une tentative de meurtre. La classification juridique est toujours en cours. Le chauffeur de taxi est suspecté d'être mentalement malade, selon un porte-parole du parquet. Il est également suspecté d'avoir été sous l'influence de cocaïne et de cannabis au moment des faits. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique.

Le lundi soir vers 22h00, le suspect a heurté de front deux femmes (22, 23) avant de conduire le taxi vers trois autres femmes et d'en heurter deux. Seulement une heure plus tôt, le même taxi avait heurté un piéton de 50 ans en tournant à droite à Essen. Les enquêteurs cherchent à déterminer si c'était le même chauffeur.

L'enquête sur l'incident de taxi implique la coopération de plusieurs autorités, notamment la police et le parquet. Selon le porte-parole du parquet, le chauffeur de taxi est suspecté d'être mentalement malade et était sous l'influence de drogues au moment des faits.

