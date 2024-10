Un chasseur de champignons meurt après une attaque d'ours en Slovaquie

En Slovaquie, un ours brun a coûté la vie à un cueilleur de champignons. Cet événement tragique s'est produit dans l'est du pays, plus précisément dans une zone forestière près du village de Hybe. Un homme de 55 ans, accompagné d'une autre personne, a croisé cet ours mortel lors de sa cueillette de champignons. Selon une porte-parole de la police, ces détails ont été rapportés par l'édition en ligne du journal "Sme".

L'équipe de secours, appelée par hélicoptère, a réussi à trouver l'homme grièvement blessé au fin fond du terrain difficile et à faire descendre un médecin jusqu'à lui à l'aide d'un treuil. Le rapport a révélé que l'ours avait infligé de graves dommages à une artère principale de sa jambe inférieure lors de l'attaque, entraînant une forte hémorragie et finalement un arrêt cardiaque. Malheureusement, l'homme est décédé avant l'arrivée de l'aide médicale.

Cet incident regrettable marque la deuxième attaque mortelle d'un ours sur un être humain en Slovaquie ces dernières années. L'événement précédent s'est produit en 2021, également dans la région de Liptov, qui se trouve dans l'est de la Slovaquie. Dans ce cas, un jeune touriste biélorusse de 31 ans a trouvé la mort en tentant d'échapper à un ours brun dangereux. Sa chute d'une falaise dans la vallée de Demánovska Dolina a entraîné des blessures à la tête mortelles. Lorsque l'équipe de secours est arrivée, l'ours était toujours présent, suscitant des inquiétudes supplémentaires. La crise a été résolue avec l'aide d'un chien de service et d'un coup de semonce, ce qui a permis d'effrayer l'ours et de le chasser.

Environ 1 300 ours bruns vivent en Slovaquie. Ces animaux préfèrent généralement les régions montagneuses sauvages ou les forêts denses. En raison de leur comportement, plusieurs douzaines d'ours ont récemment été autorisés à être chassés. Les ours ont perdu leur peur naturelle des êtres humains ou ont constitué une menace pour la sécurité, la santé et les biens des citoyens.

