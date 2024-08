Un chargement aérien en flammes: des colis provenant de plusieurs pays sont en flammes

Des incidents de feu inhabituels sont signalés par les forces de sécurité allemandes, mettant en cause des individus mystérieux qui exploitent les services de transport de fret. De nombreux colis expédiés par des expéditeurs individuels vers des destinations européennes diverses et en route vers divers pays européens ont pris feu de manière inattendue, comme l'indique un avis de sécurité publié par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) auprès des entreprises aériennes et de logistique. Des rumeurs de sabotage russe restent non confirmées dans les discussions de sécurité.

Restez à l'écoute pour plus de détails.

Les taux d'incendie dans les colis transportés ont considérablement augmenté, selon l'avis de sécurité publié par le BfV et le BKA. Des enquêtes sont nécessaires pour déterminer si ces incidents de feu sont liés à la manipulation des taux d'incendie dans les services de transport de fret.

Lire aussi: