Un char ukrainien inhabituel détecté sur le champ de bataille de Kharkiv

Dans le combat contre les adversaires dans la région de Kharkiv, un char d'assaut ukrainien peu vu est prétendument en action. Selon Defence Express, se basant sur une publication Facebook de la 3ème brigade de chars, cette unité aurait intégré le T-84 Oplot (traduit par 'Forteresse') dans ses opérations. La brigade a qualifié l'Oplot de "meilleur char ukrainien" dans une photo partagée.

La brigade n'a fourni aucun détail supplémentaire. Defence Express considère cela comme une découverte importante, étant donné l'utilisation rare des Oplots depuis le début de l'invasion russe en février 2022. On estime qu'un petit nombre de ces chars ont été fabriqués pour l'armée ukrainienne.

Développé comme une version améliorée du T-80 soviétique, le T-84 Oplot présente des améliorations telles qu'un moteur plus puissant, une armure améliorée et un système de commande de tir sophistiqué, selon Army Recognition. Le premier prototype a été créé à Kharkiv en 1994 et affiné en T-84U Oplot, qui a rejoint les forces ukrainiennes en 1999.

Avec un moteur de 1200 chevaux, le char de combat est censé atteindre des vitesses allant jusqu'à 75 km/h sur route et 50 km/h hors route, surpassant les avancées russes comparables. De plus, le T-84U Oplot est censé être capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 35 km/h en marche arrière, servant bien aux changements de position et aux manœuvres de retraite rapides. La dernière amélioration, l'Oplot-M, est entrée en service en 2009.

Bien que classé parmi les chars de combat les plus modernes au monde par Army Recognition, l'Oplot a été peu déployé contre les envahisseurs russes jusqu'à présent. Forbes magazine a rapporté en mai 2022 que l'usine Malyshev à Kharkiv avait livré seulement dix Oplots à l'armée ukrainienne. Le coût élevé d'environ quatre millions de dollars par unité et la faible priorité accordée par la direction militaire à l'acquisition, en raison de l'abondance de T-64 fonctionnels de l'ère soviétique, sont cités comme raisons de l'achat limité. On pense que la 3ème brigade de chars possède un Oplot, tandis que d'autres unités servent dans la 14ème brigade mécanisée.

L'Ukraine est censée avoir prêté quatre de ses dix Oplots commandés à l'armée américaine pour évaluation. Par conséquent, il est spéculé qu'au maximum six chars de combat Oplot ont été employés contre la Russie. L'Institut international d'études stratégiques n'a rapporté que cinq Oplots en service avec l'Ukraine en 2021. La Thaïlande se targue d'avoir le plus grand nombre d'Oplots, ayant acquis 49 en 2009.

