- "Un cas de mariage frauduleux est réexaminé devant le tribunal - le verdict est imminent"

Dans un procès pour fraude à venir, un thanatopracteur de 50 ans doit présenter ses plaidoiries finales aujourd'hui (13h00) au Tribunal local de Rostock. Un jugement est attendu, le défendeur étant accusé d'avoir escroqué de importantes sommes d'argent, d'avoir omis de régler les factures des contractants ou de le faire tardivement, et d'avoir violé à plusieurs reprises les engagements de prêt entre février 2020 et mars 2022. Suite à des conseils juridiques, l'individu a reconnu sa culpabilité. Les peines proposées varient de deux ans et sept mois à deux ans et onze mois.

Précédemment, le même tribunal a condamné l'individu à une peine de prison de trois ans et dix mois en mai 2023 pour avoir escroqué plusieurs femmes de sommes importantes et, selon les conclusions du tribunal, avoir exploité les vulnérabilités émotionnelles de ses victimes. Cependant, cette décision n'a pas encore été finalisée. Les incidents ont été mis en lumière grâce au documentaire ARD, "L'escroc émotionnel".

