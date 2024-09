Un Canadien détenu pendant plus de 1000 jours décrit les tourments "mentaux" qu'il a subis en prison en Chine.

Le détenu canadien Michael Kovrig a passé plus de six mois en isolement et a subi des interrogatoires constants qu'il considérait comme un tourment psychologique, accompagnés d'accusations d'espionnage, pendant son incarcération prolongée en Chine, qui a dépassé le cap des 1 000 jours.