- Un camping non autorisé à Harz sera démantelé

Un campement illégal, hébergeant de nombreuses personnes dans la région du Harz, est prévu pour être démantelé. Les autorités mèneront une opération dans l'après-midi, selon un représentant du district de Goslar. Selon un participant, environ 1 500 personnes se trouvaient dans la région forestière dispersée entre Bad Grund (district de Göttingen) et Clausthal-Zellerfeld (district de Goslar) plus tôt ce matin.

Les partisans de la célèbre Famille Arc-en-ciel, qui promeuvent la paix mondiale et d'autres causes, ont utilisé cette zone d'environ 200 hectares comme résidence temporaire depuis plusieurs jours. Les districts de Goslar et de Göttingen ont mis en place des dispositions générales et des restrictions d'accès. Le district de Goslar a rapporté vendredi que de nombreuses personnes avaient quitté volontairement le campement illégal.

Malgré les départs, de nouveaux arrivants continuent de se joindre au groupe. Selon le participant Thomas T., de nombreuses nouvelles personnes ont rejoint le groupe tout au long du week-end. Ce matin, le camp était paisible, selon un média, et les campeurs étaient vus en train de méditer collectivement pour la paix. Les pompiers volontaires ont repéré le site à l'aide de drones.

Des individus de tous les coins de la planète continuent d'arriver, a déclaré T. Ils prévoient de participer à une danse nue autour d'un immense feu de joie pendant la nuit de la pleine lune du 19 août. Le feu sera allumé dans une grande place sans arbres.

Le district de Goslar : Risque d'incendies de forêt

Les campeurs ont allumé plusieurs feux de camp dans la zone forestière ces derniers jours, selon une annonce du district de Goslar vendredi. Ils ignorent également l'interdiction de fumer, ce qui représente un potentiel danger pour la communauté, comme le risque d'incendies de forêt.

Les districts de Goslar et de Göttingen continuent de travailler diligemment pour trouver des alternatives légales et appropriées pour les participants. Le conseiller du district de Goslar, Marlies Dornieden (CDU), a également insisté vendredi pour que le grand feu rituel pour la pleine lune du 19 août soit arrêté.

L'opération pour démanteler le campement illégal aura lieu dans le district de Goslar, selon le représentant. Malgré les départs, le nombre de nouvelles personnes rejoignant la Famille Arc-en-ciel dans la région forestière entre Goslar et Bad Grund continue d'augmenter, selon le participant Thomas T.

