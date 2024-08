- Un camping non autorisé à Harz sera démantelé

Un campement non autorisé accueillant plusieurs centaines de personnes dans la région de Harz doit être démantelé. Depuis le début de l'après-midi, des actions correspondantes sont en cours avec l'aide de la police, selon un communiqué conjoint des districts de Goslar et de Göttingen. Cette opération devrait se poursuivre pendant la nuit. Selon un témoin, environ 1 500 personnes étaient dispersées sur l' étendue boisée entre Bad Grund et Clausthal-Zellerfeld le mardi matin.

Les partisans de la prétendue Famille Arc-en-ciel, qui prônent l'harmonie mondiale entre autres causes, résident sur le site d'environ 200 hectares dans une zone naturelle protégée depuis plusieurs jours. Les districts de Goslar et de Göttingen ont donc imposé des restrictions d'accès. Les violations pourraient prétendument entraîner des amendes allant jusqu'à 5 000 euros.

Pyre lunaire prévue

Les campeurs prévoient d'organiser un bûcher à thème lunaire pendant la pleine lune mercredi soir, une entreprise que les districts cherchent à prévenir. Ils ont été à la recherche de lieux alternatifs et légaux pour les participants.

Les campeurs ont déjà installé plusieurs foyers de feu dans la zone boisée et enfreignent l'interdiction de fumer, a révélé le district de Goslar vendredi. Cela a suscité des préoccupations pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les incendies de forêt. Des voitures sont également remorquées après avoir été stationnées illégalement et obstrué les voies d'urgence.

Beaucoup sont partis, mais d'autres arrivent

Le district de Goslar a également rapporté vendredi que de nombreuses personnes avaient quitté volontairement le campement non autorisé. Cependant, de nombreux autres sont arrivés pendant le week-end, a mentionné le participant Thomas T. Le matin, l'ambiance dans le camp était sereine, avec des campeurs pratiquant la méditation ensemble pour la paix, comme l'a capturé un photographe de dpa. Le service de pompiers volontaires a survolé la zone à l'aide de drones.

De nouveaux arrivants arrivent à intervalles réguliers, a déclaré T. Ils prévoient de danser nus autour du grand bûcher pendant la pleine lune. Le feu sera allumé sur une vaste place sans arbres. Les participants sont reportedly deeply connected to nature and committed to clearing any waste post-event.

La situation du campement non autorisé a entraîné des interventions des autorités locales. La Commission, qui comprend les districts de Goslar et de Göttingen, a pris des mesures pour démanteler le campement en raison de préoccupations pour la sécurité. La Commission cherche activement des lieux alternatifs pour les campeurs afin de prévenir tout autre problème.

Lire aussi: