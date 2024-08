- Un camping-car heurte une voiture et un couple meurt.

Suite à une collision entre un camping-car et une voiture sur l'A45 en Basse-Franconie, un couple est décédé. Le conducteur du camping-car et son passager ont également été conduits à l'hôpital avec des blessures légères, ont rapporté les autorités policières. L'A45 en direction d'Aschaffenburg a été fermée pendant près de quatre heures.

Selon les rapports, le camping-car a heurté par derrière la voiture du couple, qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence à ce moment-là. Les personnes âgées de 55 et 57 ans ont été secourues de la voiture par les services de secours mais sont décédées sur les lieux en raison de leurs blessures graves.

La cause de l'accident est restée inconnue, de même que la question de savoir si la voiture était un véhicule en panne. La police routière et le parquet sont en train d'enquêter et appellent les témoins à se manifester. Un expert sera chargé de clarifier le déroulement exact des événements.

La collision a eu lieu en Basse-Franconie, plus précisément près du Hesse, comme l'indique la localisation de l'A45. Après l'incident, le couple a été conduit à l'hôpital, bien qu'il soit originaire du Hesse.

