- Un camion transportant des gâteaux franchit une barrière de sécurité sur l'autoroute A8.

Suite à un incident impliquant un camion transportant plus d'une douzaine de tonnes de biscuits, des parties de l'autoroute A8 dans la région de Miesbach ont été fermées. Selon les rapports de police, environ 400 litres de carburant diesel se sont renversés.

Apparemment, le conducteur a eu du mal à réguler sa vitesse sur la surface glissante de l'autoroute et a perdu le contrôle du camion près d'Irschenberg, ce qui a entraîné son franchissement de la glissière de sécurité et son immobilisation. Cet incident a entraîné la fermeture des deux voies de gauche en direction de Munich et de Salzbourg, a confirmé un représentant de la police.

Le conducteur, âgé de 42 ans, est sorti indemne de l'accident. Le camion était prévu pour être récupéré à l'aide d'une grue plus tard dans la journée. Selon l'ADAC, il y a eu un retard considérable - d'environ 14 kilomètres en direction de Salzbourg.

Les opérations de nettoyage pour contenir le carburant diesel renversé se sont principalement concentrées sur les autres sections de l'autoroute touchées. En raison de l'accident, des itinéraires de contournement ont été recommandés pour les milliers de travailleurs affectés qui se déplacent quotidiennement.

