- Un camion renversé transportant des conteneurs d'acier a eu un accident sur l'A20 à cause de fortes rafales.

Dans des vents tourbillonnants et des routes détrempées, un opérateur de transport a perdu le contrôle de son véhicule autour de l'aube sur l'A20 près de Laage (district de Rostock), entraînant la chute de son tracteur et de sa remorque dans un fossé. Selon les autorités, la cargaison était remplie de poutres métalliques. Le chauffeur a subi des blessures légères. Les coûts de réparation estimés s'élèvent à environ 100 000 euros. Des fermetures de route ont été déclarées pour le retrait du camion et de sa cargaison.

L'incident malheureux a entraîné des perturbations de la circulation importantes, car la route a dû être fermée pour l'extraction du véhicule renversé et sa cargaison de poutres métalliques. Despite les blessures légères du chauffeur, de nombreux accidents sur les routes détournées sont devenus une préoccupation pour les services d'urgence.

Lire aussi: