- Un cadavre non identifié décapité; la cause de la mort reste indéterminée.

La raison précise de la mort du cadavre décapité découvert à Brandenburg an der Havel reste encore mystérieuse. Il est incertain si cet incident malheureux était le résultat d'un acte criminel ou d'un accident involontaire, selon un représentant de la police. "Les investigations sur les événements ayant conduit à ce décès sont toujours en cours." Les autorités ont lancé une enquête sur le décès de cet individu.

Un corps décapité a été découvert dans le canal de silo à Brandenburg an der Havel un dimanche. Il s'agissait bien d'un homme décédé, a confirmé le porte-parole de la police. Les services d'urgence, y compris la police, la DLRG et les pompiers, étaient présents pour récupérer le corps. Les autorités ont établi un périmètre sur la terre ferme pour maintenir une distance entre les curieux et la scène. Des experts en scène de crime étaient présents, selon un journaliste de l'agence dpa. L'opération aurait pris fin en fin de journée.

