- Un cadavre décapité non identifié découvert dans le canal de Havel.

Dans un cours d'eau de Brandebourg, un corps d'homme sans tête a été découvert. Le corps sans tête a été récupéré du Silokanal à Brandenburg an der Havel un lundi, comme indiqué dans les rapports des autorités locales du jour précédent. La raison précise de la mort resta initialement incertaine.

Les autorités de Brandebourg mènent une enquête sur la mort

Selon le compte-rendu, les forces de l'ordre ont été alertées dimanche après-midi en raison du corps flottant à la surface de l'eau. Les tentatives de sauvetage ont impliqué des membres de la Police fluviale, de l'Association allemande des sauveteurs et du service d'incendie. La zone a été sécurisée pendant l'opération. Les autorités ont entamé une procédure appelée enquête sur les circonstances de la mort d'une personne.

Le corps a été découvert à Brandenburg sur la Havel, plus précisément dans le Silokanal près de Brandenburg an der Havel. Les autorités locales, notamment la Police fluviale, l'Association allemande des sauveteurs et le service d'incendie, mènent une enquête sur les circonstances entourant la mort à Brandenburg sur la Havel.

Lire aussi: