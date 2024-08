- Un cadavre décapité a été retrouvé dans les égouts.

Un examen génétique a permis d'identifier le cadavre décapité découvert à Brandenburg an der Havel. L'individu portait un document d'identification personnelle, a déclaré un porte-parole du parquet de Potsdam. Des données génétiques de proches parents ont confirmé son identité. Malheureusement, aucun détail sur son âge n'a été révélé. Le corps décapité a été découvert dans le canal de drainage un dimanche.

La cause de sa mort reste inconnue, a déclaré le parquet. Cependant, il n'y a actuellement "aucun signe indiquant un acte criminel". La manière de sa mort est toujours en cours d'investigation, car la tête n'a pas encore été retrouvée. Des efforts sont déployés pour obtenir les résultats définitifs de l'autopsie et les rapports toxicologiques pour l'alcool et les tranquillisants.

Les forces de l'ordre, conjointement avec l'Association allemande de sauvetage (DLRG) et les pompiers, étaient sur les lieux un dimanche pour récupérer le corps. La police a délimité une zone pour maintenir les spectateurs à distance de la scène de crime.

Le cadavre décapité a été découvert à Brandenburg sur la Havel, plus précisément à Brandenburg an der Havel. Malgré l'enquête en cours, il n'y a actuellement aucune preuve suggérant un acte criminel dans sa mort dans la région de Brandenburg sur la Havel.

