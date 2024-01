Un but de Cristiano Ronaldo en fin de match permet à Manchester United d'arracher un point en Ligue des champions

Josip Iličić marque le premier but de la rencontre à la 12e minute. La coupe en retrait de Duván Zapata tombe sur le Slovène à l'entrée de la surface, et il balaie le ballon au fond des filets.

Bien que les Italiens semblaient plus à même de doubler la mise, Cristiano Ronaldo égalisait juste avant la mi-temps, concluant la meilleure action de United de la première mi-temps pour rétablir la parité.

Mais le but de Zapata en seconde période a permis à l'Atalanta de reprendre l'avantage et, après une pression constante de la part de United, Ronaldo a inscrit son deuxième but du match à la 91e minute pour sauver un point.

Ce point signifie qu'à deux matches de la fin du groupe, la situation est équilibrée, United étant en tête du groupe et ayant de bonnes chances de se qualifier grâce à Ronaldo.

Après le match, Ronaldo a déclaré que son équipe avait eu "un peu de chance" d'arracher le match nul contre l'Atalanta.

"C'était un match difficile, je sais que lorsque nous jouons à Bergame, c'est toujours difficile, mais nous y avons cru jusqu'à la fin et je suis très heureux", a-t-il déclaré à BT Sport.

"Nous n'abandonnons jamais, nous croyons jusqu'à la fin, c'est un bon résultat pour nous. Le début a été difficile, nous savions que l'Atalanta mettrait beaucoup de pression, ils ont un entraîneur fantastique, quand je jouais à la Juventus, ils étaient toujours difficiles à affronter. Nous avons eu un peu de chance à la fin, mais c'est le football.

"Nous devons encore nous améliorer, nous avons des joueurs différents, un système différent, nous devons nous adapter les uns aux autres, mais cela prendra du temps. Nous avons le temps de nous améliorer et d'être meilleurs.

Des allers-retours

Le Groupe F étant difficile à départager après trois journées, le déplacement de United à Bergame s'est accompagné de ramifications importantes.

L'impressionnante victoire 3-0 contre Tottenham Hotspur samedi en Premier League avait quelque peu allégé la pression sur le manager Ole Gunnar Solskjaer, mais la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions pourrait être vitale s'il veut rester à son poste.

Le Norvégien a d'ailleurs failli connaître un début de match parfait, puisqu'une frappe déviée de Scott McTominay s'est dirigée vers le but de l'Atalanta, avant de heurter le poteau alors que le gardien de but était bloqué.

Et United en faisait les frais quelques minutes plus tard, puisque les locaux prenaient l'avantage grâce à Iličić.

Sa frappe depuis l'intérieur de la surface était presque directement dirigée vers David De Gea dans les buts, et l'Espagnol sera déçu que le ballon ait pu se faufiler sous lui.

Après avoir inscrit ce premier but important, l'Atalanta continuait à se montrer plus dangereuse en attaque.

Zapata se procurait quelques occasions, tandis que les appels au penalty des locaux n'aboutissaient pas, même après les contrôles de l'arbitre assistant vidéo.

Ils en faisaient les frais dans les arrêts de jeu, avant la fin de la première mi-temps, lorsque United réalisait sa meilleure action offensive du match.

Une belle combinaison entre Mason Greenwood, Ronaldo et Bruno Fernandes a ouvert la défense de l'Atalanta, et une délicate talonnade de Fernandes a permis à Ronaldo de marquer.

Il s'agissait du 138e but du Portugais en Ligue des champions et de son quatrième en quatre matches en Europe depuis son retour à United.

Après la mi-temps, les joueurs de United ont fait preuve d'une grande énergie, les mots de Solskjaer résonnant dans leurs oreilles.

Un jeu plus complexe de Fernandes offrait une ouverture à 12 mètres du but, mais un excellent blocage de Jose Luis Palomino permettait de maintenir le score à égalité.

Palomino était de nouveau impliqué à l'autre bout du terrain peu après, offrant une passe décisive à Zapata pour redonner l'avantage à l'Atalanta.

L'attaquant colombien a été servi par un long ballon de Palomino, et alors que le capitaine de United Harry Maguire a fait appel pour un hors-jeu, Zapata a marqué, mais le drapeau du hors-jeu s'est levé.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Après un long contrôle de la VAR de deux minutes et six secondes, le but a finalement été accordé, déclenchant des scènes de liesse parmi les supporters locaux.

United, qui avait besoin d'un but pour revenir dans le match, a poussé et poussé, lançant des remplaçants offensifs dans l'espoir de changer le cours du match.

Alors que le match semblait s'achever, Ronaldo est venu une nouvelle fois à la rescousse de United en marquant à l'entrée de la surface pour remettre les deux équipes à égalité à quelques minutes de la fin.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com