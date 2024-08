- Un bureau de député de gauche à Erfurt fouillé

La police perquisitionne le bureau d'un député de la Gauche au Parlement de Thuringe. Selon les informations de dpa, cela concerne des enquêtes sur de la pornographie enfantine. D'autres lieux ont également été fouillés. MDR avait rapporté cela précédemment. Le parquet d'Erfurt a initialement refusé de commenter l'enquête. Un porte-parole de l'autorité d'enquête n'a pas nié un rapport correspondant de MDR. L'affaire éclate alors que la campagne électorale bat son plein - un nouveau Parlement d'État sera élu en Thuringe le 1er septembre.

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, également membre de la Gauche, a exprimé son choc face aux allégations. "Jusqu'à ce que cela soit clarifié, le député concerné devrait suspendre toutes les fonctions et responsabilités", a écrit Ramelow sur X. S'il s'avère que les allégations sont vraies, il attend des conséquences graves. "La loi et la justice s'appliquent également aux politiques", a souligné Ramelow.

La fraction soutient le parquet

Le chef de la faction de la Gauche en Thuringe, Steffen Dittes, a exprimé son choc. "La gravité de l'accusation criminelle m'horrifie", a-t-il écrit dans un communiqué. Il appartient maintenant au parquet et à la police de clarifier l'accusation criminelle. "En tant que faction, nous garantissons un soutien total au travail d'enquête du parquet et de la police et l'assurons également pour la suite de l'enquête."

Les deux coprésidents de la Gauche en Thuringe, Ulrike Grande-Röthig et Christian Schaft, ont également exprimé leur choc. "Nous demandons explicitement de la retenue dans le traitement public de l'affaire concernant la famille du député", ont-ils déclaré. Ils soutiennent le travail d'enquête du parquet et de la police, et l'affaire doit être clarifiée en profondeur. "Jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée, il va de soi pour nous que le député suspend son travail et ses activités dans la faction et dans la campagne électorale en cours immédiatement."

La campagne électorale en Thuringe devient un sujet d'intérêt en raison de l'enquête en cours, car les allégations émergent juste avant l'élection du 1er septembre. La Gauche, face à la situation, demande au député concerné de suspendre immédiatement toutes les activités dans la faction et la campagne électorale, en apportant un soutien total au travail d'enquête du parquet et de la police.

Lire aussi: