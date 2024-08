- Un Britannique fête ses 102 ans en sautant en parachute.

Un cadeau de saut en parachute n'est plus extraordinaire, mais pour une centenaire, cela s'est avéré être une sacrée montée d'adrénaline - et Manette Baillie ne s'est pas privée. Venue du comté de Suffolk, à l'est de l'Angleterre, cette dame est devenue la plus ancienne sauteuse en parachute du Royaume-Uni en sautant d'environ 2 130 mètres avec un partenaire en tandem, selon la BBC.

"C'était un peu effrayant", a avoué la dame audacieuse à la chaîne de télévision après le saut. "Je dois admettre que j'avais les yeux fermés." Avec son saut en haute altitude, Baillie souhaite encourager les autres personnes âgées. "Je veux juste que les autres qui approchent les 80 ou 90 ans ne baissent pas les bras", a-t-elle déclaré.

Un tour en Ferrari à 100 ans

L'adrénaline n'était pas nouvelle pour Baillie pendant ses années dorées. Pour ses 100 ans, elle a tranquillement conduit une Ferrari sur le circuit de formule 1 de Silverstone, en Angleterre.

Elle n'a pas la moindre idée d'où vient son esprit aventurier, a déclaré la pensionnaire dynamique. "J'ai eu la chance de rester en forme et en bonne santé, alors je dois en profiter au maximum, c'est la vérité", a-t-elle déclaré. Elle a l'intention de profiter de chaque minute. "D'autres personnes sont handicapées par l'arthrite, et ce n'est pas mon cas."

