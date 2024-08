- Un bref refroidissement au milieu de la semaine - averses et orages

En milieu de semaine, attendez-vous à plus de pluies et de tempêtes**. Le service météorologique allemand (DWD) prévient de phénomènes locaux de temps sévère avec des pluies torrentielles, jusqu'à 30 litres par mètre carré, et des orages isolés avec grêle.

Au début, aujourd'hui est ensoleillé avec des températures élevées allant jusqu'à 31°C. Plus tard, des nuages supplémentaires se déplaceront, apportant des averses locales et des orages jusqu'à la nuit de jeudi. Les températures chuteront à 17 à 13°C pendant la nuit.

À partir de jeudi, il fera à nouveau plus clément

Jeudi, il fera sec avec un mélange de soleil et de nuages. Les températures peuvent atteindre jusqu'à 26°C. Pendant la nuit, il fera jusqu'à 12°C.

Vendredi, il fera toujours chaud et estival avec un maximum de 28°C. Selon le DWD, des averses locales sont toujours possibles, sinon il fera sec et plutôt nuageux.

La prévision météorologique suivante prévoit des conditions sèches jeudi avec des températures élevées. Cependant, à partir de vendredi, le service météorologique allemand (DWD) mentionne la possibilité de pluies locales encore présentes.

Lire aussi: