Un bon samaritain rassure un homme coincé dans un camion accidenté lors d'un appel au 911.

Mardi, M. Delatorre a appelé le 911 depuis l'Interstate 94, dans le nord-ouest de l'Indiana, où lui et son beau-père, Mario Garcia, ont trouvé un conducteur qui disait être coincé là depuis des jours, incapable de joindre son téléphone. Delatorre et Garcia étaient à la recherche de lieux de pêche lorsqu'ils l'ont trouvé.

"Ils sont en route, mon pote. Ils arrivent, mon pote", a crié Delatorre à l'homme lors d'un appel au 911 obtenu par CNN jeudi.

Delatorre a donné des informations aux autorités pendant que Garcia restait avec l'homme, qui avait des blessures inconnues mais qui a dit aux hommes qu'il ne sentait pas ses jambes. Ses jambes pourraient être cassées, a dit Delatorre au 911.

"Vous aurez peut-être besoin des mâchoires de la vie pour ouvrir les portes", a dit Delatorre au répartiteur. "Son camion est très endommagé.

M. Delatorre répète certains détails au répartiteur, le choc et la surprise étant évidents dans sa voix.

"Je suis surpris que personne d'autre ne l'ait vu", dit-il. "Il y a des gens qui pêchent ici et je me suis approché et j'ai vu le camion sous le pont. Je me suis dit que c'était un peu bizarre.

Quelque chose de brillant a attiré leur attention

Les deux pêcheurs ont d'abord remarqué quelque chose de brillant dans le ruisseau alors qu'ils repéraient des trous de pêche. En s'approchant, ils ont vu le camion mutilé.

M. Garcia raconte qu'il a repoussé l'airbag et découvert une personne assise sur le siège du conducteur. Il a supposé que la personne était morte, mais il a touché l'épaule de l'homme.

"Il s'est retourné", a déclaré M. Garcia. "Il s'est réveillé.

L'homme dans le camion - Matthew R. Reum, 27 ans, de Mishawaka - a dit aux pêcheurs qu'il était coincé dans son siège sous le pont près de Portage depuis le 20 décembre, a rappelé plus tard Garcia lors d'une conférence de presse organisée par la police de l'État.

Lorsque les pêcheurs l'ont trouvé, Reum "avait presque perdu tout espoir parce qu'il n'y avait personne", lui a dit le chauffeur, selon M. Garcia.

Pendant qu'ils attendaient les sauveteurs professionnels, Reum a remercié les hommes à plusieurs reprises, a rappelé Garcia : "Il était vivant et très heureux de nous voir. Je n'ai jamais vu un tel soulagement".

Un long chemin vers la guérison

Une fois les équipes d'urgence arrivées, elles ont eu du mal à acheminer le matériel sur le site de l'accident, a déclaré Glen Fifield, sergent de la police de l'État de l'Indiana, lors d'une conférence de presse.

Les voies de l'I-94 en direction de l'ouest au niveau du point kilométrique 20 ont dû être fermées mardi après-midi pendant que les équipes s'efforçaient de libérer le conducteur et de l'amener à un hélicoptère. M. Reum a pu être transporté à l'hôpital quelques heures plus tard, selon la police.

M. Reum, soudeur, a "toujours été une personne positive, gentille et énergique", a déclaré Brad Sievers, de la section locale 374 des Chaudronniers, à CNN.

Il a des fractures et des blessures aux jambes qui pourraient nécessiter des interventions chirurgicales, selon le syndicat de M. Reum, qui existe depuis huit ans, et un compte GoFundMe créé pour l'aider à payer ses frais médicaux et à se rétablir.

Reum était dans un état critique mercredi matin à l'hôpital Memorial de South Bend, a déclaré Beacon Health System dans un communiqué. CNN a contacté l'hôpital et le syndicat pour des mises à jour jeudi.

Un communiqué publié au nom de M. Reum indique qu'il "souhaite remercier tout le monde pour l'afflux de soutien et tous les vœux, y compris les bons samaritains qui l'ont trouvé, les premiers intervenants et ses soignants à l'hôpital Memorial".

Il a demandé du temps pour digérer ce qui s'est passé et pour se reposer et guérir, selon le communiqué. "Matt sait qu'il a une histoire à raconter, et lorsqu'il sera prêt, il prévoit de partager les détails de cette expérience.

"Peu importe à quel point les choses sont difficiles, il y a une lumière au bout du tunnel, parfois de la manière la moins attendue", a déclaré M. Reum dans le communiqué.

Andy Rose, Caroll Alvarado, Taliah Miller et Robert Shackelford, météorologue à CNN, ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com