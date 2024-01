Un bol chinois acheté 35 dollars lors d'un vide-grenier a été vendu pour plus de 700 000 dollars.

Acheté l'an dernier pour 35 dollars près de New Haven, dans le Connecticut, ce petit bol floral bleu et blanc vaut aujourd'hui près de 29 000 fois ce prix. Il présente des motifs de fleurs de lotus, de pivoine, de chrysanthème et de grenade et a été commandé à l'origine par la cour impériale de Chine sous la dynastie Ming.

Bien que Sotheby's ne révèle pas l'identité du vendeur, Angela McAteer, responsable de son département d'art chinois, a révélé lors d'un entretien téléphonique précédant la vente que l'homme qui a trouvé le bol dans un vide-grenier "n'a pas marchandé le prix demandé de 35 dollars".

Peu après l'achat, il a envoyé des photographies du bol à des spécialistes de la vente aux enchères, qui l'ont identifié comme un objet d'importance historique. "Nous avons instinctivement eu un très, très bon pressentiment", a déclaré M. McAteer.

Un examen plus approfondi a révélé que l'objet, appelé "bol de lotus" en raison de sa ressemblance avec un bourgeon de lotus, provenait de la cour de l'empereur Yongle, qui a régné de 1403 à 1424 - une période connue pour ses techniques de porcelaine distinctives et célèbres.

"Le bol présentait une porcelaine incroyablement lisse et une glaçure soyeuse et onctueuse, qui n'a jamais été reproduite par les règnes ou dynasties suivants", explique Mme McAteer. Outre sa couleur bleu cobalt éclatante, elle a ajouté qu'elle présentait toutes les caractéristiques que l'on peut attendre de ces grandes commandes de la période Yongle.

Un "mystère

Sous son règne, l'empereur Yongle a transformé l'artisanat de la porcelaine en passant d'importantes commandes pour sa cour et en exerçant un contrôle accru sur les fours impériaux de Jingdezhen, la plus importante ville chinoise productrice de porcelaine.

"L'empereur Yongle a vraiment promu l'importance artistique de la porcelaine", explique M. McAteer. "Il a fait passer la porcelaine du statut de bol utilitaire, par exemple, à celui de véritable œuvre d'art.

Avec un diamètre d'un peu plus de six pouces, ce bol petit mais détaillé devait avoir une valeur à la fois artistique et pratique pour la cour. M. McAteer précise toutefois que l'on sait très peu de choses sur sa provenance et sur la façon dont il s'est retrouvé dans le vide-grenier. "C'est un mystère frustrant", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il y a "peu de documentation" de l'époque.

Selon Sotheby's, seuls six autres bols similaires ont survécu, les autres étant conservés dans des institutions telles que le Musée national du palais à Taipei, le British Museum et le Victoria & Albert Museum à Londres.

Mme McAteer a donné un conseil aux autres chasseurs de bonnes affaires en matière de porcelaine : "Recherchez l'équilibre dans le dessin... et évaluez la qualité et l'exécution de la porcelaine".

La trouvaille a été vendue aux enchères dans le cadre de la "Semaine de l'Asie", une série de ventes de Sotheby's présentant des objets, des antiquités et de l'art contemporain provenant de toute la région.

À la suite de la vente, M. McAteer a déclaré dans un communiqué de presse : "Le résultat d'aujourd'hui pour ce bol floral exceptionnellement rare, datant du 15e siècle, illustre parfaitement les incroyables découvertes uniques dont nous rêvons en tant que spécialistes de l'art chinois... Il nous rappelle que de précieuses œuvres d'art restent cachées à la vue de tous et n'attendent que d'être trouvées".

Cet article a été mis à jour pour refléter le nombre de bols similaires trouvés dans les musées du monde entier.

