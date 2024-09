- Un blocage financier important de 19 milliards d'euros dans les gares de Bavière.

En Bavière, il existe un important endettement des investissements ferroviaires qui s'élève à plus de 19 milliards d'euros, selon une réponse du ministère fédéral des Transports à une demande de la députée de la Gauche, Nicole Gohlke. Cette information a été rapportée initially par Bayerischer Rundfunk et obtenue par l'agence de presse allemande à Munich.

Le montant de l'endettement pour les ponts ferroviaires dans le seul État libre s'élève à environ 7,4 milliards d'euros, avec 3,6 milliards d'euros nécessaires pour les voies ferrées. Les investissements ferroviaires devraient atteindre 2,6 milliards d'euros pour les postes de signalisation en Bavière, 700 millions d'euros pour les aiguillages et 600 millions d'euros pour les quais, les passages inférieurs et les infrastructures associées.

Pour mettre les choses en perspective, environ 2 milliards d'euros ont été investis dans les infrastructures ferroviaires en Bavière l'année dernière. Les investissements de l'année précédente s'élevaient à environ 1,7 milliard d'euros, et ils étaient d'environ 1,8 milliard d'euros chacun en 2021 et 2022. L'an dernier, un investissement de 2,1 milliards d'euros a été réalisé.

Nicole Gohlke a considéré l'endettement des investissements ferroviaires de plus de 19 milliards d'euros comme inacceptable, surtout compte tenu du changement climatique. Elle a estimé que l'expansion des infrastructures ferroviaires est incertaine et a appelé à des mesures immédiates et à un financement accru pour une véritable transformation des transports.

