- Un blessé grave dans un incendie dans la cathédrale historique

Les pompiers ont achevé les opérations de lutte contre l'incendie dans la résidence historique près de la cathédrale de Verden. Hier, un homme de 65 ans a été gravement blessé dans l'incendie, a rapporté un porte-parole de la police. Deux autres personnes sont considérées comme légèrement blessées.

L'incendie a éclaté mercredi après-midi dans la maison à colombages, construite en 1670 selon l'inscription. Au fur et à mesure que les flammes se propageaient, le toit s'est effondré. Le toit de la maison voisine a également pris feu. Dans l'après-midi, les pompiers, avec un important contingent, avaient largement maîtrisé l'incendie. Cependant, en raison de points chauds, les services d'urgence étaient toujours mobilisés jusqu'à quelques minutes avant 3 heures du matin jeudi.

Selon la police, les fermetures de routes dans le centre-ville ont été levées tôt le matin. Le bâtiment touché n'est plus habitable ni accessible en raison de l'incendie. Il en va de même pour la maison voisine, qui a subi au moins des dommages causés par la fumée et la suie. La police n'a pas encore pu quantifier les dommages matériels. Dès que le site sera accessible, ils commenceront l'enquête.

L'incendie éteint par les pompiers a rendu la résidence historique et sa maison voisine inhabitables en raison des dommages. La fumée et la suie de l'incendie ont causé des dommages importants à la maison voisine, et les flammes ont même réussi à se propager à son toit.

Lire aussi: