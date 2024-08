- Un bateau de loisirs haut de gamme se retourne près de la Sicile, l'absence présumée du milliardaire britannique Gates

Un incident naval près de Sicile a entraîné un décès et six personnes portées disparues. La Garde côtière italienne de Porticello, à Palerme, a confirmé cette information à l'agence de presse allemande à la demande de celle-ci. Selon les médias britanniques, l'un des disparus est l'entrepreneur en technologie Mike Lynch. On soupçonne qu'il est le propriétaire du luxueux yacht "Bayesian" qui a coulé.

ANSA, l'agence de presse italienne, a rapporté précédemment qu'une violente tempête avec de forts vents a fait chavirer le bateau près de Porticello, dans le nord de la Sicile, tôt le matin. Le navire a été pris dans un tourbillon d'eau et de vent en mer, un phénomène météorologique inhabituel qui est devenu de plus en plus fréquent en Europe ces dernières années.

Le yacht, d'une longueur d'environ 50 mètres, arborait un pavillon britannique, comme l'a confirmé la Garde côtière italienne. Il y avait 22 personnes à bord, composée de 12 passagers et 10 membres d'équipage. 15 personnes ont été secourues et transportées à terre par la Garde côtière et les pompiers. Les six personnes portées disparues sont réputées être quatre Britanniques, un Américain et un Canadien.

Le magnat de la technologie Lynch, âgé de 59 ans, est souvent surnommé le "Bill Gates britannique" dans les tabloïds britanniques. Il est le co-fondateur de la société de logiciels Autonomy, acquise par le conglomérat américain Hewlett Packard pour 11 milliards de livres sterling (soit 12,9 milliards d'euros) en 2011. Lynch a été acquitté dans un procès pour fraude aux États-Unis il y a quelques semaines, concernant l'affaire Autonomy. Il a été rapporté que sa femme, Angela Bacares, qui était également censée être à bord, a été secourue.

Capitaine allemand : "Il a penché et coulé en quelques minutes"

Les survivants ont été transférés sur un navire battant pavillon hollandais. Le capitaine allemand a fourni un compte rendu de l'incident aux médias italiens : "Au début, le bateau a penché et en peu de temps, il a coulé. L'ensemble de l'incident s'est déroulé assez rapidement."

Les témoins ont rapporté des scènes chaotiques dans l'eau lors de l'accident. L'une des survivantes, une Britannique nommée Charlotte, a raconté son expérience au journal "La Repubblica" : "J'ai momentanément perdu de vue ma fille d'un an dans l'eau, mais j'ai réussi à la maintenir à flot à la surface. Il faisait noir. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts dans l'eau. J'ai crié à l'aide, mais tout ce que j'entendais étaient les cris des autres."

Les équipes de recherche et de sauvetage de la Garde côtière et des pompiers ont poursuivi leur recherche des six personnes portées disparues. Quatre navires et un hélicoptère de la Garde côtière, ainsi qu'une équipe de plongeurs pompiers, ont participé à la recherche. L'épave du grand yacht à voile se trouve au fond de l'océan à une profondeur de 49 mètres. Selon les rapports des médias italiens, les plongeurs de sauvetage ont signalé avoir vu des corps dans les cabines à travers les hublots.

Le "Bayesian" a été construit en Toscane en 2008 et a subi des travaux de maintenance en 2020, selon le site d'information "TGCom24". Il possédait un mât en aluminium de 75 mètres de haut et une surface de voile de près de 3000 mètres carrés. Les images publiées en ligne montrent un yacht à coque bleu foncé et un pont en bois clair.

