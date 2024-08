Un bateau de la marine brûle dans les environs de Rostock-Warnemünde

Avant le début de la traditionnelle Hanse Sail à Rostock, un chaland a causé une agitation : un bateau de trafic naval a pris feu en vue de la côte. La cause est encore inconnue. Deux personnes à bord ont été secourues. Un rapport a été déposé.

Dans l'incendie d'un chaland naval au large de Warnemünde, les deux membres d'équipage ont été légèrement blessés. La cause de l'incendie, en après-midi, est encore inconnue, selon un porte-parole naval. Le bateau d'environ dix mètres de long et trois mètres de large est de retour au point de soutien à Warnemünde depuis le début de la soirée et sera maintenant examiné.

La police fluviale de Rostock a été informée aux alentours de 16h du bateau en train de brûler entièrement à environ 1,5 mile naval de la côte, comme l'a rapporté une porte-parole. Les pompiers ont éteint l'incendie. Un rapport de blessures par négligence a été déposé. Selon l'"Ostsee-Zeitung", une épaisse fumée et les travaux d'extinction pouvaient être vus depuis la plage de Warnemünde.

Selon le porte-parole naval, le chaland appartient au point de soutien à Warnemünde et était censé soutenir la Hanse Sail, qui commence demain à Rostock. Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus chaque année à ce festival maritime.

La marine allemande est traditionnellement présente à ce festival maritime. Entre autres, le navire d'entraînement "Gorch Fock" est là à Warnemünde et peut être visité.

Le chaland brûlé était destiné à fournir un soutien pendant la Hanse Sail, et son horaire de navigation pourrait être affecté. Despite l'incident, la Hanse Sail est attendue pour commencer comme prévu avec la participation de la marine allemande.

