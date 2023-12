Un bateau de croisière perd de l'énergie dans une mer du Nord agitée

Les autorités maritimes danoises ont déclaré vendredi à CNN que le navire, MS Maud, avait perdu sa capacité de navigation après que des vents violents eurent brisé des vitres, permettant à l'eau de pénétrer à l'intérieur et provoquant une panne d'électricité temporaire.

Hurtigruten Expeditions (HX) a donné une version quelque peu différente de la cause de l'incident, déclarant à CNN que son navire avait subi une panne d'électricité temporaire jeudi "après avoir rencontré une vague scélérate". Le navire, qui transporte 266 passagers et 131 membres d'équipage, se dirigeait vers Tilbury, au Royaume-Uni, depuis Florø, en Norvège.

Le MS Maud naviguait à environ 120 miles (193 kilomètres) au large de la côte ouest du Danemark jeudi lorsque l'incident s'est produit, a déclaré un porte-parole du Centre conjoint danois de coordination des secours (JRCC).

Il n'a pas été demandé au JRCC d'évacuer les passagers et l'équipage, ce qui a conduit le porte-parole à penser que "tout va bien" pour les personnes encore à bord.

"Le navire a confirmé que tous les membres de l'équipage et les invités sont sains et saufs, que l'état du navire reste stable et que l'équipage est en mesure de naviguer par ses propres moyens", a déclaré le porte-parole du HX vendredi en fin de journée.

Le navire civil était stable, les moteurs fonctionnaient, mais les systèmes de navigation et le radar restaient hors service "en raison de la présence d'eau dans les systèmes de la passerelle", a déclaré le porte-parole du CCCOS plus tôt dans la journée de vendredi.

"Il peut manœuvrer grâce aux systèmes d'urgence et deux navires de soutien civils de la compagnie Esvagt se trouvent à proximité", a-t-il ajouté.

L'itinéraire du navire a été modifié après des contrôles de sécurité et des évaluations techniques, a indiqué HX, et les passagers débarqueront désormais à Bremerhaven, en Allemagne.

"Notre équipe a organisé la poursuite du voyage de retour pour les invités à bord", a déclaré le porte-parole de HX.

