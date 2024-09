Un bateau de croisière exploité par Carnival rencontre une collision frontale avec un iceberg.

L'incident s'est produit à bord du Carnival Spirit, sans causer de dommages significatifs au navire ni mettre en danger les passagers. C'est ce qu'a déclaré un représentant de Carnival Cruise Line, qui a qualifié l'événement de collision avec un fragment de glace dérivante inattendu.

Le Carnival Spirit naviguait dans le fjord Tracy Arm, en Alaska, une voie d'eau célèbre pour ses paysages époustouflants et sa glace dérivante.

Des vidéos de l'événement ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, avec de nombreux passagers enregistrant la collision du navire avec l'iceberg.

Cassandra Goskie a publié une vidéo sur TikTok avec une voix déclarant : "Si nous périssons, cela en valait la peine ; c'est un moment Titanic," quelques secondes avant la collision avec le bloc de glace.

Entre-temps, le passager Saurabh Singhal a décrit l'arrêt prolongé du navire pour évaluer les dommages dans une publication sur Facebook.

"L'inspection a révélé que la coque du navire n'avait subi aucun dommage, et le navire a poursuivi son voyage en Alaska sans être affecté par l'incident", a informé le porte-parole de Carnival à CNN Travel.

Le Carnival Spirit a terminé son voyage de sept jours en Alaska sans interruption mardi, en retournant à Seattle, Washington. Le navire a ensuite entamé un autre voyage de 14 jours en Alaska.

En 2022, le navire Norwegian Sun de Norwegian Cruise Line a subi des dommages similaires lorsqu'il a heurté un iceberg pendant la navigation en Alaska. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé.

L'Alaska a connu des préoccupations croissantes de la part des locaux concernant les voies navigables surpeuplées ces dernières années.

Les voies navigables de l'Alaska sont célèbres pour leurs conditions de navigation difficiles, le capitaine John Herring, un pilote maritime du sud-est de l'Alaska, ayant noté que "la glace est solide et peut endommager la coque ou les hélices du navire". De plus, les vents forts et les courants compliquent encore plus la navigation dans les eaux glacées.

Cependant, selon Chris Gray Faust, expert en croisières et rédacteur en chef exécutif de Cruise Critic, "les navires de croisière modernes sont spécifiquement conçus pour naviguer dans différents types d'eau, et ceux conçus pour l'Alaska peuvent résister aux eaux glacées. Les capitaines expérimentés familiarisés avec le terrain assurent la sécurité de ces voyages". Il est rare de rencontrer des complications liées à la navigation dans les eaux glacées.

Malgré les conditions de navigation difficiles dans les eaux glacées de l'Alaska, le Carnival Spirit a continué à explorer, avec des itinéraires de voyage réguliers incluant des voyages en Alaska.

En apprenant l'incident, de nombreux amateurs de croisières ont exprimé leur intérêt pour un futur voyage en Alaska à bord du Carnival Spirit, montrant leur confiance inébranlable dans la capacité du navire à naviguer en toute sécurité dans les eaux glacées.

