- Un bateau de croisière d'origine viking se retourne, entraînant la mort d'une femme.

Expédition navale malheureuse se termine en perte : Une jeune femme périt lors d'une tentative de traversée des îles Féroé à la Norvège dans un navire viking restauré. Le bateau non protégé a chaviré près de Stad sur la côte ouest de la Norvège, selon les services d'urgence norvégiens du sud.

Cinq individus ont été secourus dans l'eau tard mardi soir et leur santé était bonne. Toutefois, les autorités ont d'abord signalé qu'une personne était portée disparue. La femme a été découverte le lendemain matin par un navire de la garde côtière situé à plusieurs centaines de mètres et a été déclarée morte sur les lieux, selon l'agence de presse norvégienne NTB, citant des sources policières.

Les médias norvégiens et féroïens l'ont décrite comme une citoyenne américaine ou mexicaine résidant dans l'État de Floride, âgée de 29 ans.

Les six aventuriers avaient pris la mer et avaient ramé des îles Féroé à la Norvège dans la "Naddoddur", un navire viking restauré, dans le cadre de l'initiative "Odyssée viking". Dirigés par le skipper suisse et commandant d'expédition Andy Fitze, leur objectif était de raviver le monde captivant des Vikings et de la marine en effectuant un voyage de près de 930 kilomètres à travers des eaux ouvertes et sans moteur, selon le site Local.fo des îles Féroé. Ils ont appareillé de Tvøroyri sur l'île féroïenne de Suduroy pendant le week-end.

Malgré le sauvetage réussi de cinq membres d'équipage, le voyage de l'Odyssée viking a été endeuillé. Le navire viking chaviré, baptisé "Naddoddur", a coûté la vie à une passagère de 29 ans, qui a été découverte près de Stad sur la côte ouest de la Norvège le lendemain matin.

