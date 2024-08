- Un bateau brûlé - Les hommes sont de nouveau en forme

Un jour après un incendie sur une vedette de la marine allemande à environ 1,5 milles marins de Warnemünde, les deux membres d'équipage légérement blessés sont de nouveau aptes au service. Ils ont été transportés à l'hôpital après l'incendie mercredi, examinés et relâchés le même soir, a déclaré un porte-parole de la marine.

La vedette complètement carbonisée, d'environ 10 mètres de long et 3 mètres de large, se trouve actuellement à la base navale de Warnemünde. Elle sera examinée par des spécialistes internes et externes pour déterminer la cause de l'incendie, a déclaré le porte-parole. Cette procédure devrait prendre plusieurs jours.

Le service des pompiers de Rostock a éteint la vedette en feu en mer mercredi après-midi. Selon la marine, la vedette appartient à la base de Warnemünde et devait soutenir l'événement Hanse Sail. La marine allemande participe traditionnellement à cet événement maritime, qui se déroule jusqu'à dimanche. Entre autres, le navire école de voile "Gorch Fock" est présent à Warnemünde et peut être visité.

La marine a émis un avertissement à tous les navires à proximité de Warnemünde en raison de l'enquête en cours sur la vedette incendiée. Il est potentiellement dangereux de regarder la vedette carbonisée, il est donc recommandé au public de maintenir une distance de sécurité.

