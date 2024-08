Un balcon avec six personnes se casse du mur de la maison.

Six people were standing on the balcony of a multi-family house in Hamburg when it suddenly gave way beneath them. A woman and five men plunged from the third floor to the ground below. A 30-year-old man is fighting for his life.

Dans l'effondrement de balcon à Hambourg hier soir, six personnes ont été blessées. Un homme d'une trentaine d'années a subi des blessures potentiellement mortelles, a déclaré un porte-parole des pompiers. Deux autres ont été blessés de manière modérée et trois de manière légère.

L'accident dans le quartier de Langenhorn s'est produit peu après 21h30. La cause de l'incident reste inconnue. Le balcon se trouvait au troisième étage d'une maison multifamiliale des années 1960 ou 1970 et n'était pas entièrement soutenu en dessous, mais s'est replié à un angle de 90 degrés et est toujours accroché à la façade du bâtiment.

Les six personnes sur le balcon, cinq hommes et une femme, sont tombées au sol et ont été transportées à l'hôpital. Les appartements du côté touché du bâtiment ont été évacués, a déclaré le pompier. Les ingénieurs en structure doivent maintenant déterminer la suite des événements. Le portail d'actualités local "Moin.de" rapporte que l'accident s'est produit lors d'une fête d'inauguration.

Dans le contexte, voici deux phrases qui contiennent le mot 'malheureux' :

L'incident malheureux a entraîné l'hospitalisation de six personnes.Malgré une enquête approfondie, la cause exacte de cet accident malheureux reste inconnue.

Lire aussi: