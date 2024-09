- Un avocat pour la défense de la vie

Au procès de la Cour régionale de Potsdam pour le meurtre d'une enseignante, les autorités ont requis une peine de prison à vie pour les deux accusés. Lors d'un plaidoyer final d'environ quatre heures, le procureur a également proposé de vérifier la circonstance aggravante, qui interdit généralement la libération conditionnelle pendant 15 ans. Les deux individus sont soupçonnés d'avoir satisfait à trois critères de meurtre : la cupidité, la préméditation et des motifs bas.

En mai dernier, une enseignante de 40 ans a été tuée par balle dans sa voiture sur l'A9 près de Brück (district de Potsdam-Mittelmark). Son ancien partenaire et son ancien collègue de l'école sont maintenant jugés pour avoir conspiré pour tuer la victime après une longue bataille pour la garde de leur enfant. Selon l'accusation, la femme a finalement été forcée de quitter l'autoroute par le collègue de l'école et tuée.

Les Accusés Se Renvoient La Responsabilité

Jusqu'à présent, le procès, qui a duré plus de 35 jours et impliqué plus de 180 témoins, n'a pas permis de retrouver l'arme du crime, et aucun des accusés n'a reconnu sa culpabilité. Au lieu de cela, les deux individus se sont renvoyé la responsabilité. L'accusation affirme cependant qu'ils ont agi ensemble, en se basant sur des conversations sur WhatsApp et sur les données de localisation des téléphones portables.

Selon les autorités, l'ex-partenaire avait souvent exprimé le désir de "supprimer" la mère de son enfant à diverses personnes. Une fois, il a même menacé publiquement la femme lorsque leur enfant s'est blessé en sa présence. Au début, il n'a fait que faire des allusions vagues à l'idée d'enlever la femme à son ancien collègue de l'école. Cependant, les plans sont supposés être devenus plus spécifiques au fil du temps, selon l'accusation.

Finalement, les deux sont supposés avoir acquis un "véhicule non traçable". L'ex-partenaire aurait également obtenu un pistolet. Avant que son collègue de l'école ne mette le plan à exécution, il a vendu sa maison pour s'enfuir dans un mobile home à l'étranger après le crime. Cependant, ce plan a échoué lorsque le mobile home a été endommagé en Autriche. Les deux ont finalement été arrêtés séparément en Allemagne.

