Malheur en ville de Moselle - Un avocat de victime offre de l'aide après un accident d'hôtel

Le commissaire aux victimes du gouvernement de l'État offre son aide aux personnes touchées par l'effondrement de l'hôtel dans la ville de Kröv, sur la Moselle. "Mes pensées sont avec les victimes, leurs familles et leurs proches", a déclaré Detlef Placzek à Mainz, exprimant son choc face à cette tragédie. "Personne ne devrait se sentir seul dans une situation aussi exceptionnelle."

Les personnes touchées peuvent recevoir une aide psychosociale quotidienne de 8h à 20h via le numéro de téléphone gratuit 0800 0010218. Des thérapeutes expérimentés seront disponibles au téléphone.

"De plus, vous pouvez me contacter directement, ainsi que mon équipe", a déclaré Placzek. Les coordonnées du commissaire aux victimes : Téléphone : +49 6131 967-100 et Email : [email protected]

La ville de Kröv, sur la Moselle, a été le théâtre de l'effondrement de l'hôtel, nécessitant l'intervention du commissaire aux victimes. Pour offrir une aide supplémentaire, Detlef Placzek a mentionné que les personnes touchées pouvaient le contacter directement, lui et son équipe, en plus de la ligne directe pour obtenir de l'aide.

Lire aussi: