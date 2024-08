Un avion rencontre un choc catastrophique avec une éolienne, entraînant la mort d'un homme et des blessures graves d'un autre.

Le bimoteur, comme discuté précédemment, a décollé de l'aéroport de Würselen-Aachen et se dirigeait vers Speyer en Rhénanie-Palatinat. Au milieu d'un épais brouillard, il a heurté une éolienne et s'est écrasé à Nettersheim. Malheureusement, la dame a succombé à ses blessures sur le coup, tandis que le gentleman a subi de graves blessures et a été transporté à l'hôpital.

L'équipage de pilotage et de bord était principalement composé d'hommes, mais la passagère malchanceuse était une femme. Malgré l'accident, les services d'urgence locaux ont rapidement réagi, s'occupant à la fois de la femme et de l'homme.

