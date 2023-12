Un avion rebondit sur la piste d'Heathrow pendant la tempête Gerrit

Il a causé des dégâts dans le secteur de l'aviation, avec des vols annulés dans tous les pays. Les restrictions du trafic aérien ont entraîné d'importants retards à Heathrow et des annulations de vols dans tout le Royaume-Uni, y compris à Manchester et à Glasgow. La compagnie aérienne britannique British Airways a annulé 13 vols en raison des conditions météorologiques. En Irlande, l'aéroport de Dublin n'a pas été touché, mais celui de Cork a été détourné quatre fois vers Dublin et Shannon.

Les avions qui ont réussi à décoller ont connu un sort tout aussi difficile : essayer d'atterrir dans la tempête.

Un vol d'American Airlines a été filmé lors d'un atterrissage particulièrement cahoteux à Heathrow le 27 décembre.

Le Boeing 777, en provenance de Los Angeles, a été vu en train de vaciller d'un côté à l'autre lors de son atterrissage, basculant brièvement vers la gauche, avant de sembler rebondir ou "sauter en lapin" sur la piste avant de se coller à la terre ferme et de ralentir.

L'atterrissage "insensé" a été filmé par Jerry Dyer, propriétaire de Big Jet TV, qui organise régulièrement des retransmissions en direct dans les aéroports du monde entier pour observer les vols à l'arrivée, et qui a un faible pour le temps orageux.

En 2022, M. Dyer a déclaré à CNN qu'il était attiré par la "bataille" entre l'homme et la nature lors d'une tempête dans un aéroport.

"Chaque fois qu'il y a du vent ou une tempête, je suis toujours à Heathrow", avait-il déclaré à l'époque.

"C'est bien plus passionnant à regarder que les avions qui atterrissent, se posent et tout le reste. C'est la bataille, n'est-ce pas ? Ce sont les forces de la nature qui s'opposent à un tube en alliage muni d'ailes que nous avons construit et que nous devons contrôler pour le faire atterrir au sol dans les vents de Mère Nature.

"C'est fantastique à regarder.

Sa retransmission en direct de la tempête Eunice en 2022, au cours de laquelle des avions se sont battus pour atterrir à Heathrow malgré des vents de 122 milles à l'heure qui s'abattaient sur le Royaume-Uni, a captivé le pays tout entier.

Plus de 200 rafales de vent violentes ont été signalées mercredi en Grande-Bretagne et en Irlande, et une tornade a pu être observée à Stalybridge, dans l'agglomération de Manchester. Selon l'expérience européenne de prévision des tempêtes (ESTOFEX), une menace de tempête de niveau 2 ou 3 subsiste pour l'extrême sud-est de l'Irlande et le centre-ouest du Royaume-Uni jusqu'aux premières heures de la matinée de jeudi.

Dans son commentaire enthousiaste, M. Dyer a noté le "tourbillon" d'air autour des ailes de l'avion à l'arrivée, avant de se lamenter "oh arrêtez ça, arrêtez ça" lorsque l'avion a rebondi sur la piste d'atterrissage.

"Je n'ai aucune idée de la façon dont il n'a pas fait le tour de la piste", a-t-il commenté.

Malgré ces conditions, le vol AA134, qui avait décollé de Los Angeles le 26 décembre, s'est posé avec seulement une minute de retard, à 11 h 41 le 27 décembre, selon le site de suivi des vols FlightRadar.

Il a ensuite redécollé environ deux heures plus tard, en direction de Dallas, où il a atterri plus tôt que prévu. Heureusement, l'équipage était différent.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com