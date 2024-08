- Un avion privé haut de gamme et un propriétaire de condominium luxueux accusés d'activités frauduleuses.

Un individu de 48 ans, travaillant pour une entreprise spécialisée dans la vente de substituts de viande à base de plantes, est poursuivi à Berlin. L'entreprise l'accuse d'avoir détourné 1,4 million d'euros en l'espace de quatre mois. Son rôle était d'étendre l'activité de l'entreprise en Allemagne et en Autriche, et il touchait un salaire annuel de 100 000 euros. Cependant, les autorités affirment qu'il a abusé de sa position pour réserver plus de 600 000 euros de voyages en jet privé et louer un appartement luxueux à partir de fin 2021. Certaines de ces dépenses, selon les allégations, ont été couvertes à l'aide de fausses factures de géants de la grande distribution.

L'homme est également accusé d'avoir utilisé de fausses factures pour convaincre son employeur de transférer près de 750 000 euros sur ses comptes personnels. Il est également soupçonné d'avoir utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour financer des dépenses personnelles, telles que deux machines à café haut de gamme. Actuellement en détention, cet individu a été Previously convicted of fraud in Duisburg. Le jour de sa dernière condamnation, il aurait réservé un dernier voyage en jet privé, d'une valeur de 29 988 euros.

Malgré ses ennuis judiciaires, les actions de cet homme ont eu un impact négatif sur les chances de l'entreprise de conclure des partenariats avec de grands détaillants au sein de l'Union européenne. Les réglementations strictes de l'Union européenne sur les pratiques commerciales pourraient potentiellement entraîner des sanctions sévères pour l'entreprise en raison des activités frauduleuses de l'employé.

