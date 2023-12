Un avion pionnier de 1919 de retour au 21e siècle

Le Junkers F13 a été le premier avion de transport entièrement métallique au monde, conçu juste après la Première Guerre mondiale par l'entrepreneur et homme d'affaires allemand Hugo Junkers. Utilisant le Duralumin, un alliage d'aluminium révolutionnaire, l'aile basse monoplan en porte-à-faux et le fuselage métallique du F13 ont fait tourner les têtes en 1919, à l'époque des biplans et triplans en tissu et en bois.

Son style épuré préfigure les lignes de l'avion de ligne moderne.

Cabine chauffée pour les passagers

Le F13 présentait une autre innovation qui en a fait l'un des avions préférés des compagnies aériennes du monde entier : une cabine chauffée fermée pouvant accueillir jusqu'à quatre passagers dans un confort relatif - pour les normes de l'époque, du moins.

Les pilotes devaient se contenter d'un cockpit ouvert - procédure normale à l'époque - puisqu'ils se fiaient entièrement à la navigation à vue pour se rendre à destination.

Le F13 était si populaire que, malgré l'abondance d'anciens avions militaires bon marché dans les années qui ont suivi la guerre, Junkers s'est taillé une part de marché importante pour son nouveau modèle dans l'industrie aérienne naissante. Au milieu des années 1920, pas moins de 40 % des liaisons aériennes commerciales dans le monde étaient assurées par des F13.

Hugo Junkers a même créé sa propre compagnie aérienne, Junkers Luftverkehr, qui fusionnera plus tard avec la compagnie nationale allemande Lufthansa, afin de promouvoir et de vendre le F13.

Retour du F13

Le dernier F13 commercial a été retiré du service au Brésil en 1951.

Aujourd'hui, l'avion est de retour, grâce à une collaboration entre le fabricant de bagages de luxe RIMOWA, basé à Cologne, et la compagnie aérienne suisse Ju-Air. À l'instar de Junkers, RIMOWA a été un pionnier dans l'utilisation du Duralumin, et ses produits sont toujours dotés d'une coque extérieure ondulée qui rappelle les avions de ligne des années 1920 et 1930.

L'idée de faire revivre cette merveille des débuts de la construction aéronautique est née en 2009, lorsque l'association allemande des amis des avions historiques(Verein der Freunde historischer Luftfahrzeuge) a été contrainte de clouer au sol son avion historique Ju52.

La construction

Le Junkers F13 a été proposé pour le remplacer. Cependant, faire voler à nouveau un avion datant de 1919 n'est pas une mince affaire. Il ne reste que cinq F13 dans les musées du monde entier, et aucun n'est en état de vol.

L'équipe a donc décidé de construire une réplique exacte du F13 à partir de zéro, en utilisant d'anciens plans. Quatre années de recherche ont été nécessaires avant que la construction ne puisse commencer.

Trouver des spécialistes

Non seulement les plans étaient incomplets, mais il fallait aussi trouver des talents qualifiés et réunir un groupe d'entreprises hautement spécialisées capables de prendre en charge la construction de la cellule, la restauration et l'entretien de la centrale électrique, ainsi que l'ingénierie.

Les communautés aéronautiques suisse et allemande, ainsi que plusieurs musées européens et américains, se sont mobilisés pour aider à la réalisation du projet.

Dans une installation technique située à Oberndorf, à la lisière de la Forêt-Noire allemande, une équipe dirigée par Dominik Kaelin, de Kaelin AeroTechnologies, a consacré plus de 9 000 heures de travail à la construction à la main de la cellule et des ailes.

Cette fois, le F13 a des freins

Le nouveau F13 est fabriqué en Duralumin ondulé, comme l'original.

Les seules concessions aux techniques modernes de construction aéronautique ont été celles nécessaires à l'obtention d'un certificat de navigabilité moderne, comme l'ajout de freins et d'une roulette de queue.

Dieter Morszeck, PDG de Rimowa et instigateur du projet, explique que la recherche d'un moteur approprié a constitué un autre défi majeur.

"Les premières séries du Junkers F13 étaient propulsées par des moteurs en ligne, qui sont rares de nos jours. Les versions ultérieures du F13 étaient équipées de moteurs radiaux ; nous avons donc opté pour un moteur Pratt & Whitney R-985 pour la reproduction.

Une fois terminée, la cellule a été transportée dans un conteneur à 140 kilomètres au sud, jusqu'à son nouveau domicile à Duebendorf, en Suisse.

Premier vol

C'est là qu'il a reçu ses dernières touches et c'est à partir de là que l'opérateur local Ju-Air va organiser des circuits touristiques.

L'horaire, la fréquence et l'itinéraire de ces vols sont encore en cours d'élaboration, mais les vols du F13 sont déjà disponibles en pré-commande sur le site rimowa-f13.com.

Le premier vol aura lieu en mars de cette année. Pour ne rien gâcher, le Junkers F13 est plus ancien que n'importe quelle compagnie aérienne actuellement en activité dans le monde. Il a fait ses débuts en juin 1919, précédant de quelques mois la création des compagnies aériennes KLM et Avianca.

À l'heure où les voyageurs aspirent à retrouver le glamour qui était autrefois associé aux voyages aériens et où les compagnies aériennes remettent en circulation leurs livrées historiques, c'est le nec plus ultra pour les amateurs de vols rétro.

