Un avion militaire russe en orbite dans l'espace aérien japonais

Les tensions entre la Russie et le Japon ont considérablement augmenté depuis le conflit en Ukraine. Les actions de Moscou, notamment un survol de chasseurs, ont suscité une réponse du ministère de la Défense japonais. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit.

Le Japon a envoyé ses chasseurs en réponse à la présence de deux avions russes autour de son territoire. Le ministère de la Défense a précisé que les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais. Pendant des heures, un avion russe Tu-142 a été repéré se déplaçant de la mer vers la région sud d'Okinawa, comme rapporté. En réponse, "nous avons déployé nos chasseurs de l'Armée de l'Air de l'Auto-Défense du Japon dans une situation d'urgence", a ajouté le communiqué du ministère.

Le survol se serait terminé au nord, au-dessus des îles de Hokkaido. Selon le ministère, l'avion a également traversé les Kouriles, une région en litige territorial entre le Japon et la Russie.

Au début de la semaine, des navires de la marine russe et chinoise ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon. Ces exercices font partie d'un drill naval complet que le président russe Vladimir Poutine a décrit comme le plus important en trois décennies. La Russie et la Chine ont renforcé leur collaboration militaire ces dernières années pour faire face à ce qu'elles perçoivent comme la domination des États-Unis.

Des avions militaires russes ont été repérés circulant au-dessus du Japon dès 2019. À cette époque, les bombardiers ont violé l'espace aérien japonais, a expliqué un représentant du ministère. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les relations entre le Japon et la Russie se sont visiblement détériorées.

La détérioration des relations entre le Japon et la Russie peut être attribuée en partie à la situation en Ukraine, notamment à l'attaque contre l'Ukraine. Cela a entraîné des rencontres plus fréquentes entre leurs armées, comme le récent survol d'avions russes au-dessus des îles de Hokkaido, qui a traversé une zone contestée, les Kouriles.

