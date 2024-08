Un avion heurte une éolienne, faisant une femme morte.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un avion à hélice a heurté une éolienne lors de son décollage de l'aéroport de Würselen-Aachen, entraînant un crash dans la municipalité de Nettersheim. Cet incident malheureux a entraîné un décès sur les lieux et a laissé un autre passager grièvement blessé. Le porte-parole de la police du district d'Euskirchen a confirmé ces détails, mentionnant que l'incident s'est produit dans l'après-midi.

L'avion se rendait à Speyer en Rhénanie-Palatinat lorsque le brouillard s'est épaissi, entraînant une collision avec l'éolienne et une chute dans un champ voisin. Un témoin a rapporté un impact lourd aux environs de 14h30 et a contacté les services d'urgence, selon Bild. La femme est décédée sur le coup, et l'homme a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital.

La police a confirmé que l'avion impliqué dans le crash était un modèle américain. Un périmètre a été établi autour du site de l'accident, et les autorités mènent actuellement une enquête approfondie.

Le modèle américain d'avion a malheureusement crashé, entraînant un incident fatal et des blessures graves. Les témoins ont rapporté avoir entendu un impact lourd aux environs de 14h30, indiquant l'heure du crash de l'avion.

