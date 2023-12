Un avion en hommage à Maradona dévoilé en Argentine

Le Tango D10S - un avion de 12 places financé par une entreprise argentine de technologie financière - est conçu comme un musée volant en hommage à l'ancien vainqueur de la Coupe du monde, décédé d'une crise cardiaque en novembre 2020.

Le fuselage est orné d'une photo de Maradona embrassant le trophée de la Coupe du monde, tandis que son visage figure également sur l'empennage.

Les ailes représentent les deux buts de Maradona lors de la victoire 2-1 de l'Argentine sur l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 1986 : le but de la "Main de Dieu" sur l'aile gauche et le but victorieux, largement considéré comme le plus beau de tous les temps, sur l'aile droite.

"Je suis fou de Maradona, je fais partie de ces gens qui regardent encore des vidéos de Diego avant de s'endormir le soir", a déclaré à Reuters Gaston Kolker, PDG de l'entreprise de fintech Give and Get.

"C'est la première Coupe du monde sans Maradona et peut-être la dernière avec (Lionel) Messi. J'ai dit, je veux faire l'avion de Diego, je veux faire l'avion de Diego. C'est ainsi que nous avons lancé le Tango D10S.

"Lorsque les coéquipiers de Maradona, les vainqueurs de la Coupe du monde de 1986, l'ont vu, ils ont été stupéfaits, hypnotisés par l'avion", a déclaré M. Kolker lors d'une inauguration en compagnie d'autres membres de l'équipe victorieuse de la Coupe du monde.

L'objectif est de faire voler l'avion autour de l'Argentine, puis jusqu'au Qatar pour la Coupe du monde en novembre.

Les supporters pourront monter à bord de l'avion et laisser un message à Maradona dans le cockpit, "interagir" avec le défunt joueur grâce à l'intelligence artificielle, et voir des souvenirs de lui et d'autres joueurs de l'équipe de 1986.

L'avion pourra également être loué par des particuliers avant d'être vendu aux enchères à des fins caritatives.

"Nous n'arrivons pas à croire ou à comprendre cette folie, l'amour qu'elle suscite", a déclaré Dalma, la fille de Maradona. "Jusqu'où iront les fans ? Aussi loin qu'un avion".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com