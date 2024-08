Un avion de ligne s'écrase au Brésil.

Au Brésil, dans l'État de São Paulo, un avion s'écrase. À bord se trouvaient 62 personnes. Les survivants sont peu probables. Le président Lula appelle à une minute de silence.

Un avion de ligne s'est écrasé au Brésil. L'appareil s'est écrasé dans la ville de Vinhedo, dans l'État de São Paulo, selon les pompiers. Il y avait 62 personnes à bord de l'avion, selon la compagnie aérienne Voepass : 58 passagers et 4 membres d'équipage. "Il n'y a pas encore de confirmation sur les causes de l'accident ni sur la situation actuelle des personnes à bord", a déclaré la compagnie aérienne sur Instagram.

Il était incertain s'il y avait des survivants. Tous les occupants de l'avion sont probablement décédés, a déclaré le président Luiz Inácio Lula da Silva, et a appelé à une minute de silence. Aucune information n'a été donnée sur la cause de l'accident.

L'avion, un ATR-72, effectuait un vol entre Cascavel, dans l'État du Paraná, et Guarulhos, dans l'État de São Paulo, selon le site G1, citant Voepass. Guarulhos est le plus grand aéroport du Brésil. Les pompiers de São Paulo ont envoyé des équipes de secours sur les lieux de l'accident. Les hôpitaux de Vinhedo se préparent à recevoir des blessés, a rapporté G1. En plus des pompiers, la défense civile et la police sont également impliquées.

La chaîne de télévision brésilienne TV GloboNews a diffusé des images d'une grande zone en feu, avec de la fumée s'élevant ce qui semble être une pièce d'avion. D'autres images montrent un avion tombant verticalement et tournoyant.

L'avion qui s'est écrasé était destiné à Guarulhos, le plus grand aéroport du Brésil, en provenance de Cascavel dans l'État du Paraná. Le lieu de l'accident se trouve à Vinhedo, une ville de l'État de São Paulo au Brésil.

