- Un avion de ligne a eu un accident <unk> les passagers ont subi des blessures mineures.

À la suite du crash d'un avion léger près de Rüdesheim le long du Rhin, deux hommes ont subi des blessures légères. "C'est étonnant que les passagers n'aient pas subi de blessures plus graves", a déclaré le chef des pompiers du district Michael Ehresmann. Le Cessna a heurté des arbres dans la forêt peu après une manœuvre derrière le terrain d'aviation des planeurs, selon les rapports.

L'avion a heurté plusieurs arbres et a subi des dommages importants, avec des parties de ses ailes arrachées. Les deux hommes, estimés être âgés entre quarante et soixante ans, avaient déjà quitté l'avion léger avant l'arrivée des secours. Les pompiers ont réussi à empêcher le carburant de fuiter de l'avion et un incendie n'a pas éclaté.

Les analyses préliminaires suggèrent qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement, a révélé Ehresmann. L'avion avait décollé de Mainz-Finthen. Selon le chef des pompiers du district, une erreur de navigation semble s'être produite au-dessus du terrain d'aviation avant le crash. Environ quatre-vingts secouristes étaient présents. Les investigations sur le crash sont en cours.

L'impact du crash de l'avion a entraîné l'avion heurtant plusieurs arbres et subissant des dommages importants.

