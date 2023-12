Un avion de Delta atterrit avec le train avant rentré à l'aéroport de Charlotte

L'incident n'a fait aucun blessé, mais la piste a été fermée pendant que les équipes de l'aéroport s'affairaient à retirer l'avion de la piste, a indiqué l'aéroport de CLT dans un message publié sur Facebook.

Le vol, assuré par un Boeing 717, a décollé d'Atlanta vers 7h25, selon un communiqué de Delta. Il y avait 96 clients, deux pilotes et trois hôtesses de l'air à bord.

"Alors que l'avion approchait de CLT, les pilotes ont reçu une indication 'nose gear unsafe' (train avant non sécurisé). L'équipage a entamé une procédure d'approche interrompue afin d'examiner plus en détail l'indication", a indiqué Delta dans un message publié sur son site web.

La compagnie aérienne a indiqué que les rapports initiaux montrent que l'équipage a survolé la tour de contrôle de Charlotte afin que les contrôleurs aériens puissent inspecter visuellement l'avion. Cette inspection a révélé que les portes du train d'atterrissage avant étaient ouvertes, mais que le train d'atterrissage avant lui-même n'était pas sorti.

L'avion s'est posé à Charlotte à 8h58 EDT avec le train avant rentré, a indiqué Delta.

La piste a été fermée pendant la majeure partie de la journée. Vers 19 heures, l'aéroport a annoncé sur son site internet que l'avion avait été retiré de la piste 18R/36L et que la piste avait été inspectée.

"La piste est maintenant ouverte. Veuillez continuer à vérifier auprès de votre compagnie aérienne le statut de votre vol", a déclaré l'aéroport.

Un atterrissage en douceur

Les pilotes et l'équipage à bord ont fait preuve de calme et de sérénité lors de l'atterrissage d'urgence mercredi matin, a déclaré Chris Skotarczak, un passager.

"L'équipage a pris les devants et a commencé à passer en revue toutes les procédures et tous les protocoles d'urgence en matière de sécurité", a déclaré M. Skotarczak.

"Je pouvais voir l'ombre de l'avion et j'ai pu constater que le train avant n'était pas sorti. Nous avons remis les gaz, puis nous avons fait quelques cercles avant d'atterrir. L'atterrissage s'est déroulé en douceur et les pilotes et l'équipage ont été extraordinaires. Tout le monde est resté calme dans la cabine".

"Rien n'est plus important que la sécurité de nos clients et de notre personnel", a déclaré Delta dans un communiqué transmis à CNN. "Bien qu'il s'agisse d'un événement rare, les équipages de Delta s'entraînent intensivement à gérer en toute sécurité de nombreux scénarios et le vol 1092 a atterri en toute sécurité sans qu'aucune blessure ne soit signalée. Nous nous excusons auprès de nos clients pour l'expérience qu'ils ont vécue".

Tous les passagers ont été évacués de l'avion et ramenés au terminal.

Un porte-parole de l'aéroport a déclaré à CNN que certains vols de Delta avaient été retardés à la suite de l'incident.

Deux autres pistes de l'aéroport sont restées ouvertes tandis que la piste concernée a été fermée, a indiqué la FAA.

La FAA va enquêter sur les raisons pour lesquelles le train avant n'est pas sorti lors de l'atterrissage. Le Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) mène également une enquête.

Pete Muntean, Jamiel Lynch et Caroll Alvarado ont contribué à ce reportage.

