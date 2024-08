- Un avion compact et stationnaire en spirale à travers l'atmosphère.

Un vent puissant a soufflé sur l'aéroport de Leer-Papenburg dans l'Est de la Frise, entraînant le soulèvement et la rotation d'un avion ultraléger stationné sur place. Selon les rapports des pompiers, ce vent fort a arraché l'avion de ses ancrages samedi soir. Il s'est finalement écrasé sur le toit près de la piste. Pour éliminer tout risque d'incendie, les pompiers ont recouvert l'avion de mousse, car son réservoir de carburant avait été endommagé et du carburant s'échappait.

Le service météorologique allemand avait annoncé des rafales de vent allant jusqu'à 85 km/h pour la soirée de samedi le long de la côte de la mer du Nord.

La prédiction du service météorologique allemand s'est avérée exacte, car une force de vent similaire à celle d'un ouragan a soufflé dans la région samedi soir. Malgré son ancrage, l'avion ultraléger n'a pas pu résister aux vents de force ouraganienne et s'est écrasé sur le toit près de la piste.

