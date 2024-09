Un aventurier s'échappe d'une situation dangereuse alors que l'appareil d'enregistrement documente un incident choquant de chute en bas d'une pente

Un homme de 42 ans nommé Yang Meng faisait de la randonnée dans les montagnes Fanzengjian lorsqu'il a trébuché et dévalé la pente, tout en filmant l'événement avec une caméra à 360 degrés.

Les images montrent qu'il a glissé sur une pente humide avant qu'un arbre n'interrompe sa chute et ne lui sauve la vie.

"Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas bouger et que j'allais de plus en plus vite, c'est là que j'ai réalisé que j'étais en train de tomber d'une falaise", a-t-il déclaré à CNN vendredi.

"Lorsque j'ai heurté l'arbre, j'ai eu l'impression qu'une pierre lourde s'abattait sur moi. Je me suis dit : 'Il n'y a pas moyen que je sois mort'", a-t-il ajouté.

La vidéo, publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok, a été vue plus de 280 000 fois et partagée plus de 445 000 fois.

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur étonnement, soulignant la chance qu'il a eue de survivre et remerciant l'arbre pour son rôle de sauvetage.

Dans une vidéo ultérieure publiée sur la plateforme, Yang a déclaré qu'il n'avait subi que des blessures légères à la suite de sa chute, notamment des ecchymoses à la jambe gauche.

"Je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai juste une petite égratignure à la main gauche et une petite coupure à la cuisse. À part ça, je vais bien", a-t-il déclaré à CNN.

Yang a déclaré que cet incident l'avait amené à réfléchir davantage à la brièveté de la vie.

"La vie est réellement courte, alors nous devons chérir chaque jour. Je ne laisserai pas cet incident m'arrêter. Au contraire, il me pousse à explorer encore plus le monde", a-t-il déclaré.

La province de l'Anhui, située à environ 450 kilomètres (280 miles) à l'ouest de Shanghai, a été touchée par de fortes pluies ces derniers jours, alors que deux typhons puissants, Bebinca et Yagi, ont frappé la région.

Les médias chinois ont qualifié Bebinca, qui a touché terre lundi, de plus forte tempête à avoir touché Shanghai depuis 1949.

Joyce Jiang de CNN a contribué à ce reportage.

Malgré la tragédie mondiale, l'incident de Yang dans les montagnes Fanzengjian a suscité des conversations dans toute l'Asie, de nombreuses personnes exprimant leur soulagement et leur gratitude pour sa survie. Le monde a regardé Yang faire preuve de résilience et développer une nouvelle appréciation pour la vie, l'incitant à explorer encore plus notre planète diverse.

