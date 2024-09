- Un aventurier britannique est mort lors d'une tempête à Majorque.

Une violente tempête a causé la mort d'un randonneur britannique à Majorque. Le corps d'un homme de 32 ans a été retrouvé aux alentours du gouffre du Torrent de Pareis, dans le nord de l'île espagnole, comme l'a annoncé la police de la Garde civile. Il faisait partie d'un groupe de douze randonneurs, composé d'un Allemand, d'un Français, d'autres Britanniques et d'Espagnols, qui ont été surpris par les eaux en crue de la veille. Une randonneuse britannique est actuellement portée disparue et recherchée.

Dix individus ont été secourus par hélicoptère et à la corde juste avant la tombée de la nuit mardi. Ils étaient coincés par les eaux montantes et étaient reportedly "dépourvus de vêtements chauds et complètement trempés". Leur vie a été miraculeusement épargnée.

Une expédition à la fois époustouflante et hazardous

Le Torrent de Pareis, long de presque 3 kilomètres, avec une différence de hauteur de 180 mètres, est niché dans les montagnes de Serra de Tramuntana, une région de randonnée célèbre qui comprend le pic le plus haut de Majorque, le Puig Major (1445 mètres). Les parois de ce gouffre s'élèvent jusqu'à 200 mètres de haut à certains endroits. La randonnée à travers le torrent est considérée comme l'une des plus spectaculaires des îles Baléares, mais elle est également exigeante. Il est fortement recommandé de ne pas sous-estimer la montée ou la descente sur les rochers géants.

Le front météorologique exécrable avec de fortes précipitations et des orages a entraîné des retards de jusqu'à deux heures à l'aéroport de Palma mardi. Il y a eu plusieurs inondations et certaines routes ont été temporairement fermées. Malgré une pluie intense et accompagnée de rafales de vent, 90 litres d'eau sont tombés par mètre carré en peu de temps.

Alerte orange pour mercredi

Mercredi, les conditions météorologiques étaient prévues pour empirer. Le service météorologique Aemet a émis le deuxième niveau d'alerte, l'orange, pour toutes les îles Baléares (ainsi que pour de grandes parties de la côte méditerranéenne espagnole) jusqu'à 18h00 - ce qui n'est pas inhabituel. Parmi autres choses, des rafales de tempête avec des vents dépassant les 120 kilomètres par heure étaient prévues. Cependant, le matin, le soleil brillait sur Majorque, et presque toute la région méditerranéenne espagnole a connu aucun retard de vol. Aucun avertissement n'est prévu pour jeudi.

Au milieu des conditions météorologiques difficiles, une plateforme d'héliport d'urgence a été rapidement installée sur les lieux pour faciliter les opérations de sauvetage. Avec la menace de nouvelles urgences en raison des prévisions de mauvais temps, des équipes de réponse d'urgence supplémentaires ont été déployées dans la région.

