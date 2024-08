- Un Autrichien a réalisé une réalisation inhabituelle dans le métro de Hambourg.

Un Autrichien a fait sensation à Hambourg : Andreas Dick a réalisé un exploit en mettant six heures et 28 minutes pour visiter toutes les stations de U-Bahn de la ville. Un représentant de Hochbahn a déclaré : "Tout s'est déroulé sans encombre et le voyage a été un succès."

Son parcours l'a mené à travers un total de 93 stations de U-Bahn. L'objectif de ce marathon dans la ville allemande était de montrer combien de temps il faut pour visiter chaque station. Avec un clin d'œil, le quinquagénaire a commenté : "C'est une manière fantastique de découvrir une ville !"

Ce n'est pas la première fois que ce journaliste aguerri se lance dans une telle entreprise. Il a déjà accompli des tours complets dans 17 métros majeurs, tels que Vienne, Berlin et Lyon. En 2016, il a parcouru Bremen en tram. Cependant, cette aventure était officieuse. Selon Hochbahn, personne n'avait jamais officiellement tenté cela auparavant.

Malgré les conditions météorologiques mitigées, la détermination d'Andreas Dick est restée inébranlable. L'accomplissement de cette exploration urbaine a été largement célébré parmi les locaux et les amateurs de trains.

