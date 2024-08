- Un autre rassemblement à Ramstein, pour défendre la cause de l'Ukraine

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a invité le groupe de consultation sur l'Ukraine à une nouvelle réunion à la base de l'US Air Force de Ramstein, située en Rhénanie-Palatinat. Cet événement est prévu pour le 6 septembre, et la plus grande base de l'US Air Force en dehors de ses frontières a annoncé cette réunion un mardi. During this gathering, defense chiefs and military personnel will once more delve into bolstering Ukraine's support.

Environ 50 pays, dont l'Allemagne, font partie de ce groupe de consultation. Comme lors des réunions précédentes, des pays non membres de l'OTAN ont également été invités à participer. Il s'agira de la 24ème réunion du groupe de consultation sur l'Ukraine, bien que de nombreuses discussions se soient déroulées virtuellement. Depuis le 24 février 2022, la Russie est engagée dans une invasion hostile de l'Ukraine.

Le groupe de consultation sur l'Ukraine, qui compte environ 50 pays dont l'Allemagne, fait partie des efforts plus larges de la communauté internationale. Le secrétaire à la Défense de l'Union européenne a également invité à des réunions similaires par le passé, montrant l'engagement de l'Union à soutenir l'Ukraine.

