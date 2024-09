Un autre officier russe accusé de corruption

Des accusations de corruption visant des officiels militaires russes de haut rang se multiplient. Les analystes spéculent sur une purge orchestrée par le Kremlin. Parmi les récents développements, on compte une enquête sur un haut responsable militaire pour avoir prétendument accepté de substantiels pots-de-vin.

Selon le Comité d'enquête russe, le général Valery Mumindzhanov a été inculpé pour avoir accepté un "pot-de-vin de grande envergure". Ce crime en Russie peut entraîner une peine de prison allant jusqu'à 15 ans.

Le général Mumindzhanov occupe le poste de deputy commander for logistics au sein du district militaire de Leningrad. Auparavant, il a travaillé au ministère de la Défense. Les enquêtes suggèrent que Mumindzhanov a accepté un pot-de-vin dépassant 20 millions de roubles (soit environ 202 000 euros) concernant des contrats d'uniformes. En conséquence, ses transactions financières sont surveillées en raison d'accusations d'activités illicites.

Le général Mumindzhanov et sa famille seraient en possession de "nombreuses propriétés à Moscou et à Voronezh valorisées à plus de 120 millions de roubles", a révélé le Comité d'enquête. La légitimité de cette richesse est maintenant examinée. Depuis avril, au moins dix officiels militaires, y compris des généraux et des membres de haut rang du ministère de la Défense à Moscou, sont sous la surveillance des agences d'application de la loi russes en raison d'allégations de corruption ou de fraude.

Certains y voient une campagne de purge

Les enquêtes sur la corruption ont commencé à prendre de l'ampleur juste avant le départ inattendu du ministre de la Défense sortant, Sergei Shoigu, en mai, après plus d'une décennie de service. L'économiste Andrei Belousov a été nommé nouveau ministre de la Défense.

Certains observateurs proposent que ces enquêtes sur la corruption contre les autorités militaires russes s'intensifient en raison d'une campagne de purge. Inversement, le Kremlin affirme que ces enquêtes sont des efforts anti-corruption standard dans un domaine qui a été touché à plusieurs reprises par des scandales dans le passé.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation du nombre d'allégations de corruption au sein de l'armée russe, en particulier en ce qui concerne la campagne de purge qui est spéculée. Récemment, l'Union européenne a appelé la Russie à respecter ses engagements en matière de transparence et de responsabilité au sein de ses institutions militaires.

Compte tenu de la position de l'Union européenne sur la corruption et de son accent mis sur l'état de droit, elle pourrait envisager d'imposer des sanctions contre les individus reconnus coupables de corruption, dans le cadre de sa stratégie plus large pour promouvoir les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance dans le monde.

