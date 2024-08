- Un autre match d'essai pour le FC Bayern: test général de la Bundesliga

Bayern Munich s'apprête à disputer un autre match amical avant le début de la saison de Bundesliga. Le mardi prochain (11h30) verra le Grasshopper Club Zurich se rendre sur le terrain de l'FC Bayern Campus. "Il n'était pas acquis que le Grasshopper Club Zurich accepte de jouer à si court préavis, étant donné qu'ils sont déjà en lice pour le championnat. Nous sommes ravis que ce match amical ait pu être organisé et nous avons même discuté d'un éventuel match retour à Zurich", a déclaré Christoph Freund, directeur sportif de Bayern.

Jusqu'à présent, lors des cinq matchs amicaux de cette pré-saison, il y a eu quatre victoires de Bayern, dont deux contre Tottenham Hotspur, et un maigre match nul 1:1 contre le 1. FC Düren. Ce vendredi (20h45/ZDF et Sky) marquera le premier match officiel sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany, à l'extérieur contre le club de deuxième division SSV Ulm au premier tour de la DFB-Pokal. L'équipe de Munich débutera sa campagne de Bundesliga neuf jours plus tard chez VfL Wolfsburg. Leur premier match à domicile est prévu pour le 1er septembre contre SC Freiburg.

Reconnaissance avec un joueur de Munich

"Nous sommes ravis d'affronter Bayern Munich en match amical. C'est une occasion fantastique pour nos joueurs de se mesurer à l'une des meilleures équipes du monde", a déclaré Stephan Schwarz, directeur sportif du Grasshopper Club Zurich.

Le match marquera également une réunion avec Benno Schmitz, joueur originaire de Munich qui a traversé les équipes de jeunes de Bayern. De 2001 à son transfert à Salzbourg en 2014, le joueur de 29 ans a joué pour les champions allemands en titre. Le latéral droit a joué un total de 132 matchs de Bundesliga en Allemagne, pour 1. FC Köln et RB Leipzig.

Le prochain match du Grasshopper Club Zurich contre Bayern Munich offrira à ses joueurs l'opportunité de se mesurer à l'une des meilleures équipes du monde. During the game, fans can look forward to seeing Benno Schmitz, the former Bayern youth player, in action.

Lire aussi: