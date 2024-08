Un autre jeune panda possible à Berlin: la mère Meng Meng est de nouveau enceinte

Cependant, un dénouement heureux n'est pas encore garanti. "Malgré tout l'enthousiasme, il convient de garder à l'esprit que nous sommes encore au stade très précoce de la grossesse et qu'une résorption - c'est-à-dire la mort de l'embryon - est toujours possible à ce stade", a mis en garde la vétérinaire Franziska Sutter. Le zoo surveillera de près le développement avec d'autres examens ultrasons et analyses hormonales. Actuellement, les embryons mesurent environ 2,5 centimètres.

On espère que tout se passera aussi bien qu'en 2019, a ajouté Sutter. Cinq ans plus tôt, Meng Meng avait donné naissance à des jumeaux, Pit et Paule, au zoo de Berlin. Il s'agissait de la première descendance de panda en Allemagne, suscitant l'enthousiasme bien au-delà de la capitale allemande. Depuis décembre 2023, les deux petits vivent à la base de pandas de Chengdu, en Chine.

Selon le zoo, une insémination artificielle a été pratiquée sur Meng Meng en mars 2024. Les femelles pandas géants sont seulement fécondes pendant environ 72 heures par an. La grossesse de Meng Meng n'a pu être confirmée que maintenant car le délai d'ovulation chez les pandas peut empêcher l'implantation immédiate de l'œuf fécondé. Seuls des conditions environnementales favorables permettent à la grossesse de se poursuivre et à l'embryon de grandir.

Les examens ultrasons chez les pandas ne sont pas une tâche facile, a déclaré le zoo. Pendant deux heures dimanche, les soigneurs et les vétérinaires ont essayé d'obtenir des images, et ce n'est qu'au moment où l'on allait abandonner que l'on a réussi. "Cela n'a été possible que grâce à la relation spéciale entre les humains et les animaux", a souligné le responsable du département de gestion de la reproduction à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et les animaux sauvages (IZW), Thomas Hildebrandt.

Outre Hildebrandt et d'autres experts de l'IZW, des collègues de la base de pandas de Chengdu ont également voyagé à Berlin pour apporter leur soutien. Tout est prêt pour l'accouchement, a annoncé le zoo.

Pour les visiteurs, Meng Meng n'est actuellement pas constamment visible. Elle est très somnolente. Le mâle de trois ans, Jiao Qing, assure l'intérim. Les pandas géants sont généralement solitaires, et les mâles ne sont pas impliqués dans les soins aux petits dans leur habitat naturel, a rapporté le zoo de Berlin plus loin.

Meng Meng et Jiao Qing sont arrivés à Berlin de Chine en 2017 - prêtés pour une période initiale de 15 ans. La Chine pratique depuis longtemps une sorte de "diplomatie des pandas", en prêtant les animaux très recherchés aux zoos d'autres pays pour gagner de l'influence internationale.

Dans la nature, les pandas géants ne se trouvent que dans les montagnes du centre de la Chine, où pousse leur principale source de nourriture, le bambou. Selon le zoo de Berlin, il en reste actuellement environ 2000. Ils sont classés comme en danger sur la "liste rouge" de l'Union mondiale pour la conservation de la nature. La fragmentation de leur habitat par les routes, les chemins de fer et l'agriculture est un problème pour ces animaux solitaires, rendant difficile la rencontre pendant la courte saison des amours.

